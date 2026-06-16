La selección de Portugal comenzará este miércoles su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a la República Democrática del Congo en el Estadio de Houston, en un partido que coloca al conjunto europeo como amplio favorito para quedarse con los tres puntos y dar un primer paso en sus aspiraciones dentro del torneo.

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Gran parte de la atención estará puesta en Cristiano Ronaldo, quien disputa lo que podría ser su última Copa del Mundo. El delantero portugués buscará añadir a su trayectoria el único gran título que falta en su historial con la selección nacional, después de conquistar la Eurocopa de 2016 y otros logros internacionales.

Portugal llega con jugadores que destacan en el futbol europeo

Portugal llega al certamen respaldado por una generación de jugadores que combina experiencia y actualidad en el futbol europeo. Futbolistas como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y João Cancelo forman parte de una plantilla que recientemente conquistó la UEFA Nations League y que aspira a pelear por el título mundial.

Los dirigidos por Roberto Martínez han mostrado resultados positivos en su preparación rumbo al torneo, con triunfos sobre Nigeria y Chile, además de actuaciones consistentes durante los últimos meses. Por ello, la escuadra portuguesa es considerada una de las selecciones llamadas a competir por los puestos de honor en la Copa del Mundo.

República Democrática del Congo regresa al Mundial 52 años después

En contraste, la República Democrática del Congo afronta un escenario distinto. El conjunto africano regresa a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. Su única participación previa ocurrió en Alemania 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. El equipo dirigido por Sébastien Desabre buscará sorprender apoyado en elementos con experiencia internacional como Chancel Mbemba, Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

Sin embargo, el debut no será sencillo ante uno de los planteles más completos del torneo. Además del aspecto deportivo, la presencia de aficionados congoleños ha llevado a las autoridades sanitarias a mantener protocolos de vigilancia relacionados con el brote de ébola que se registra en algunas regiones de la República Democrática del Congo.

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Organismos internacionales de salud mantienen seguimiento sobre la situación epidemiológica y han emitido recomendaciones para viajeros y participantes en eventos masivos. Las medidas contemplan monitoreo sanitario, coordinación entre autoridades locales y organismos especializados, así como acciones preventivas para garantizar el desarrollo normal de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Portugal se coloca en una posición favorable

Dentro de la cancha, Portugal intentará imponer condiciones desde el inicio. La diferencia en experiencia internacional, profundidad de plantilla y antecedentes recientes coloca al conjunto europeo en una posición favorable para comenzar con una victoria. Para Cristiano Ronaldo, el encuentro representa el inicio de una nueva oportunidad para buscar el trofeo mundialista. Para la República Democrática del Congo, será el regreso a la máxima competencia del futbol internacional después de más de medio siglo de ausencia.

El duelo marcará el arranque de dos historias distintas en el Mundial 2026: la de una selección que aspira al título y la de otra que busca escribir un nuevo capítulo en su regreso al escenario más importante del futbol.

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AS