La espera terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, correspondiente a la primera jornada del Grupo A, sector que completan Corea del Sur y Chequia. Para que no te lo pierdas, aquí te decimos el horario y dónde verlo en vivo.

El duelo tendrá un significado especial para el futbol mexicano, ya que marcará el arranque del primer Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, además de representar una nueva oportunidad para que el Tricolor escriba una página inédita en su historia dentro de los partidos inaugurales de la justa mundialista, y la tercera vez que sea sede del evento.

La cita será en el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en el primer inmueble en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Antes del silbatazo inicial, los aficionados podrán disfrutar de una ceremonia de apertura con presentaciones musicales.

Para ambas selecciones, el compromiso representa el primer paso en la búsqueda por avanzar a la siguiente ronda. Mientras México intentará aprovechar la localía para comenzar con el pie derecho, Sudáfrica buscará sorprender en su regreso al escenario mundialista después de 16 años de ausencia.

¿Cómo llegan México y Sudáfrica?

El duelo entre mexicanos y sudafricanos corresponde al debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, por lo que el resultado podría comenzar a definir el rumbo del Grupo A desde la primera fecha.

La Selección Mexicana afrontará su octavo partido inaugural en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto nacional mantiene una asignatura pendiente: nunca ha conseguido ganar un encuentro oficial que abra el torneo.

El historial de México en este tipo de compromisos registra cinco derrotas y dos empates, incluyendo el 1-1 ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial de 2010.

Los antecedentes inaugurales del Tricolor son los siguientes:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: México 0-0 Unión Soviética

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

México 2026: Sudáfrica (por disputarse)

Por su parte, Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras participar en 1998, 2002 y 2010. Los llamados "Bafana Bafana" regresan al máximo escenario internacional luego de perderse las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Uno de los episodios más recordados en la historia sudafricana ocurrió precisamente en 2010, cuando organizaron la primera Copa del Mundo celebrada en su territorio. Aunque quedaron eliminados en fase de grupos, dejaron una imagen imborrable gracias al ambiente generado por las vuvuzelas y su triunfo por 2-1 sobre Francia.

El equipo africano es dirigido actualmente por Hugo Broos, quien cuenta con la particularidad de haber formado parte de la Selección de Bélgica que alcanzó el cuarto lugar en el Mundial de México 1986.

Historial entre México y Sudáfrica

México y Sudáfrica se han enfrentado en cuatro ocasiones oficiales a nivel de selección absoluta, con una ligera ventaja para el conjunto mexicano.

Antecedentes:

6 de octubre de 1993 | Amistoso | México 4-0 Sudáfrica

7 de junio de 2000 | Copa USA | México 4-2 Sudáfrica

8 de julio de 2005 | Copa Oro | Sudáfrica 2-1 México

11 de junio de 2010 | Copa Mundial | Sudáfrica 1-1 México

Esto se traduce en dos victorias para el Tricolor, una para los africanos y un empate.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este jueves 11 de junio en la capital mexicana, en punto de las 13:00 horas. La sede será el Estadio Ciudad de México. Podrá verse en vivo en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Jueves 11 de junio, 13:00 horas

Jueves 11 de junio, 13:00 horas Ceremonia inaugural: 11:30 horas

11:30 horas Sede: Estadio Ciudad de México, Ciudad de México

Estadio Ciudad de México, Ciudad de México Transmisión (canales): Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Pase Mundial, Azteca Deportes Network

*Tiempo del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Con el inicio del Mundial 2026, México volverá a asumir el protagonismo de abrir una Copa del Mundo frente a Sudáfrica, un rival que ya sabe lo que significa enfrentar al Tricolor en el primer partido del torneo. El Estadio Ciudad de México será nuevamente el escenario donde comenzará a escribirse una nueva historia mundialista.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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