Chivas va por un arranque histórico en su visita a San Luis

Este sábado Chivas regresa a la actividad de la Liga MX, después de que visitará la cancha del Alfonso Lastras, cuando se mida ante el Atlético de San Luis, duelo en el que Guadalajara busca mantenerse en la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito mantiene el paso perfecto en el campeonato, luego de sumar tres victorias en tres partidos disputados, además de establecerse como uno de los equipos más destacados si de desempeño futbolístico se habla.

El duelo de este sábado en territorio potosino se puede convertir en un compromiso histórico, ya que, de ganar su cuarto partido consecutivo, el Guadalajara conseguiría su segundo mejor arranque de torneo, algo que no sucedía desde el Torneo Bicentenario 2010.

El enfrentamiento ante Atlético de San Luis tendrá un toque especial para Armando González, ya que el semestre pasado, ante el conjunto potosino, fue que inició su carrera rumbo al título de goleo, al conseguir un doblete en la cancha del Estadio AKRON.

Guadalajara no tendrá una tarea sencilla ante San Luis, ya que desde el regreso de los potosinos a primera división se han visto las caras en seis ocasiones en el Estadio Alfonso Lastras, de las cuales solo en una ocasión han salido victoriosos, al ganar 0 a 2 con un doblete de Víctor Guzmán, esto en el Torneo Clausura 2024.

Por su parte, el conjunto de San Luis buscará enderezar el camino, ya que actualmente suman un total de cuatro unidades, esto después de caer en su debut ante Tigres, posteriormente dar la sorpresa al ganar ante el América como visitante y finalmente conseguir un empate en la frontera ante Tijuana.

El último encuentro en el que ambas escuadras se vieron las caras se dio en el Torneo Apertura 2025, donde el Guadalajara vino de atrás para darle la vuelta al marcador y vencer en casa 4 a 3 al cuadro potosino, mientras que el último enfrentamiento en la cancha del Alfonso Lastras se dio en el Torneo Clausura 2025, donde San Luis venció 3 a 1 a Chivas.

El duelo entre Atlético de San Luis y Guadalajara se disputará este sábado 31 de enero, en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse en territorio nacional a través de ESPN, en televisión de paga, así como por Disney+ y Vix Premium, en plataformas de streaming.

MF