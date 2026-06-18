Canadá firmó una actuación dominante y aplastó 6-0 a Qatar en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto de la hoja de maple tomó el control desde los primeros minutos y abrió el marcador al 16' con un tanto de Cyle Larin. Más tarde, Jonathan David amplió la ventaja al 29' y volvió a aparecer en el tiempo añadido de la primera mitad para enviar a los suyos al descanso con una cómoda ventaja de 3-0.

El encuentro terminó de inclinarse a favor de los locales cuando Qatar sufrió dos expulsiones. Primero, Homam El Amin vio la tarjeta roja al minuto 33 y, ya en el complemento, Al Haj Madibo también fue expulsado tras una dura entrada sobre Ismaël Koné que fue revisada por el VAR. Con dos hombres más sobre el terreno de juego, Canadá monopolizó la posesión y generó constantes ocasiones de peligro ante una selección qatarí completamente superada.

En la segunda parte llegaron más goles para redondear la goleada. Nathan Saliba marcó un espectacular tiro libre al 64', Mohammad Al Manai anotó en propia puerta al 75' y Jonathan David completó su triplete al 90+2' con una definición de gran calidad tras asistencia de Saliba. Con este resultado, Canadá consigue una victoria histórica y da un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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SV