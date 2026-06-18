La Selección Mexicana ya está lista para afrontar el que, en el papel, luce como el compromiso más exigente de la fase de grupos del Mundial 2026. El Tricolor se mide este jueves a Corea del Sur en el estadio Guadalajara , en un encuentro que podría resultar determinante para definir al líder del Grupo A, sector que también integran Sudáfrica y Chequia.

Ambas selecciones llegan con paso perfecto tras su presentación mundialista, por lo que una victoria representaría un paso importante rumbo a los octavos de final y, además, otorgaría una posición privilegiada de cara al cierre de la primera ronda. La expectativa es alta, ya que se enfrentan dos equipos que han mostrado argumentos para pelear por la cima del grupo.

Para este duelo de alta exigencia, el técnico Javier Aguirre ya definió a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego con la misión de sumar tres puntos ante los asiáticos. El estratega nacional apuesta por una base de experiencia y equilibrio en todas las líneas para intentar imponer condiciones desde el inicio.

11 titular de México vs Corea del Sur

Portero: Tala Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Con este once, México buscará aprovechar el respaldo de su afición en Guadalajara y dar un golpe de autoridad en el Grupo A , frente a una Corea del Sur que también aspira a quedarse con el liderato de la zona.

SV