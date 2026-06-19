Qué canal transmite Estados Unidos vs Australia por TV: Grupo D del Mundial 2026

Las selecciones de Estados Unidos y Australia se enfrentarán hoy en el Lumen Field de Seattle en un duelo que podría definir el rumbo definitivo del Grupo D del Mundial 2026, dado que ambos llegan con un tres puntos y el criterio de desempate es el resultado del juego entre los equipos involucrados.

El conjunto de las Barras y las Estrellas llega a este compromiso internacional con la moral por todo lo alto tras golear 4-1 a la escuadra de Paraguay. Por su parte, el cuadro oceánico también tuvo un inicio inmejorable al lograr la victoria por 2-0 sobre Turquía en Vancouver, un juego donde mostraron orden táctico y una defensa prácticamente impenetrable.

Mauricio Pochettino, director técnico del combinado estadounidense, reconoció abiertamente la complejidad del reto que tienen por delante y pidió a sus dirigidos mantener la máxima concentración posible. "Sabemos que enfrentamos a un rival muy físico y sumamente disciplinado; no podemos confiarnos por el buen debut que tuvimos, debemos imponer nuestro ritmo desde el primer minuto si queremos asegurar los tres puntos", declaró durante la conferencia de prensa previa al juego.

Estados Unidos podría echar de menos al goleador Christian Pulisic, que no se ha repuesto del todo de una lesión en la pantorrilla izquierda. Sin embargo, Pochettino aseguró que, si no está listo para jugar hoy, seguramente lo estará para el próximo partido.

En el campamento rival, Filip Popovic, seleccionador de Australia, aseguró que quiere cambiar la percepción externa del futbol australiano con base en grandes actuaciones en el campo.

El técnico recordó ante los medios de comunicación que comenzaron su camino en el torneo de la mejor forma posible con la victoria por 2-0 contra los turcos, pero advirtió que bajo ninguna circunstancia se conformarán con ese único resultado positivo.

Estados Unidos y Australia nunca se han enfrentado en un Mundial. En su juego más reciente, un amistoso en Denver, los estadounidenses ganaron 2-1.

El delantero de Estados Unidos Brenden Aaronson durante la rueda de prensa del miércoles en Seattle. EFE/O. Alonso

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia?

Fecha: 19 de junio

Horario: 13:00 horas

Canal: ViX Premiun

Alineaciones probables del Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Australia: Patrick Beach, J. Italiano, Alessandro Circati, H. Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, C, Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill, Nestory Irakunda y Mohamed Toure.