Nueva York celebró a los Knicks al más puro estilo clásico, con un desfile de confeti para el equipo que trajo a casa el campeonato de la NBA anhelado por generaciones de aficionados.

La victoria de los Knicks (tras una sequía de 53 años) ha electrizado a los neoyorquinos. La policía de la ciudad indicó que todas las zonas por donde pasó a lo largo de la ruta estaban llenas menos de tres horas antes del desfile, abarrotadas por miles de aficionados que inundaron el bajo Manhattan.

Aun así, seguían llegando a la zona en metros atestados, tratando de acercarse lo más posible o de encontrar cualquier punto elevado desde el que pudieran echar un vistazo.

Miles de aficionados celebraron el primer desfile de campeonato de la quinteta neoyorquina. EFE/K. Betancur

La gente se dirigía al bajo Manhattan en metros atestados. Incluso a varias manzanas de la ruta del desfile, los aficionados estaban hombro con hombro (a veces sobre los hombros de otros) o se subían a semáforos y camiones de saneamiento . A lo lejos, en el Puente de Brooklyn, la gente se reunió solo para escuchar los altavoces.

El entusiasmo refleja la importancia de un campeonato que ha puesto fin a más de medio siglo de espera para una de las franquicias más emblemáticas de la NBA.

Aunque los Knicks conquistaron los títulos de 1970 y 1973, nunca habían disfrutado de un desfile de estas dimensiones, por lo que la celebración de ayer fue la primera de este tipo en los 80 años de historia del equipo.

El base Jalen Brunson, elegido jugador más valioso de las Finales, y figuras como Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges fueron algunos de los nombres más ovacionados por la afición.

Entre la marea naranja y azul asistente, los colores de los Knicks, predominó un ánimo festivo y la urgencia por no perderse un momento histórico para muchas generaciones.

La cantante neoyorquina Alicia Keys puso el broche final a las celebraciones por el título de la NBA conquistado por los Knicks con una interpretación en la Alcaldía de “Empire State of Mind”, el himno no oficial de la afición del equipo.

Alicia Keys. La cantante se sumó a la euforia y ofreció una presentación especial durante el acto de celebración. EFE/S. Yáñez

FRASES

“Nueva York: de verdad lo logramos. De alguna manera, de algún modo, sabía que íbamos a encontrar la forma de lograrlo”.

Jalen Brunson, jugador de los Knicks.

“Los Knicks hicieron lo que los neoyorquinos han hecho siempre: cuando nos dicen que algo es imposible, encontramos la forma. Ganamos”.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

