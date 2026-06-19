Andrew Benintendi conectó un grand slam como bateador emergente ante el dominicano Camilo Doval en la octava entrada y los Medias Blancas de Chicago pusieron fin a una racha de nueve derrotas en el Estadio de los Yankees con una victoria 5-1 sobre Nueva York.

Los Medias Blancas ganaron en el Bronx por primera vez desde el 8 de junio de 2023. Chicago fue superado 22-7 en los dos primeros juegos de la serie de tres y 58-18 durante su mala racha en el Bronx.

Los White Sox ganaron por quinta vez en sus últimos 17 juegos como visitantes y terminaron 6-5 en una seguidilla de 11 partidos contra los Phillies, Braves, Dodgers y Yankees.

Juan Soto pegó dos cuadrangulares contra los Phillies y llegó a 16 en la temporada. AFP

Juan Soto guía la victoria de los Mets

El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit impulsor de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves 6-4 a los Phillies de Filadelfia.