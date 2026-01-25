En una Final de Conferencia Americana trabada, lenta y que se entorpeció aún más con la nevada que cayó en el Empower Field en el último cuarto, los Patriotas de Nueva Inglaterra superaron a los Broncos de Denver 10-7 , con un Drake Maye que no se cansó de correr (terminó con 68 yardas por acarreo y 86 por pase) y estarán en la disputa del Vince Lombardi por primera vez desde el Super Bowl LIII.

El primer cuarto fue una competencia de patadas de despeje. Los locales pudieron llegar a la tierra prometida en su segunda serie de tres que tuvieron en el periodo, poniéndose por delante 7-0 con el punto extra, mientras que el resto fue mandar el ovoide lo más lejos posible para el rival, mismo caso de los Patriots en sus tres series de la primera parte.

Nueva Inglaterra encontró un regalo por parte de Jarrett Stidham en el segundo capítulo. Dentro de su propia yarda 15 soltó el balón en un intento de pase -sólo para deshacerse de él en una jugada sin futuro- y lo recuperó la defensiva patriota para que se convirtiera en un touchdown por tierra de Drake Maye.

Las últimas dos series ofensivas de cada bando en el segundo episodio fueron intentos de goles de campo para tomar ventaja , pero sin éxito para ninguno de los pateadores y se fueron a los vestidores con el encuentro empatado.

Los registros al ataque no eran atractivos para ninguno de los dos en la primera mitad. Los Patriotas sumaron solo 12 yardas en el primer cuarto y 72 en total a medio camino, los Broncos sumaban 149, pero sin poder acercarse de nuevo a las diagonales. En 14 series ofensivas entre ambos, despejaron ocho veces.

En el comienzo del tercer cuarto, con condiciones climáticas que empeoraban con los minutos, los de Mike Vrabel pisaron el acelerador, pero solo lo suficiente para conseguir un gol de campo de 23 yardas, tras una marcha de 16 jugadas y 64 yardas y que terminó significando la ventaja definitiva.

Para el último periodo el verde ya era blanco en el terreno y cualquier intento de avance parecía imposible, con jugadores resbalando y sin confianza para lanzar o correr. Los de Sean Payton y Stidham tuvieron la oportunidad de empatar el marcador con un gol de campo , pero la distancia de 45 yardas, un desvío de Leonard Taylor y el clima lo evitaron.

El cronómetro les dio una oportunidad más, pero Stidham cometió su segundo pecado con una intercepción (acabó con 133 yardas por aire y 23 por tierra) que firmó el triunfo de los Patriotas y su boleto a un duodécimo Súper Tazón.

SV