Tras la victoria de la Selección Mexicana por la mínima diferencia ante Bolivia, el director técnico Javier “Vasco” Aguirre se mostró satisfecho, no solo por el resultado, sino por el carácter mostrado por sus dirigidos en un entorno hostil . Para el estratega, esta gira por Centro y Sudamérica fue el termómetro ideal para identificar quiénes poseen el temple necesario para vestir la camiseta nacional en el Mundial de 2026.

Aguirre fue enfático al señalar que jugar fuera del país es la única forma de despojar al futbolista de sus comodidades y observar su verdadera esencia. Según el técnico, enfrentar a rivales como Panamá y Bolivia somete a los elementos a una presión que no se encuentra en el torneo local. “En este tipo de compromisos el rival nos pone a prueba, nos exige y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaños y buen juego para integrar la Selección”, afirmó con contundencia.

El "Vasco" explicó que los entrenamientos en territorio nacional pueden ser engañosos , ya que el jugador se encuentra en su "hábitat" y bajo control total. “Te pueden engañar con un buen entrenamiento o jugando contra la Sub-20 y no ves al verdadero jugador”, comentó Aguirre, subrayando que la intención de esta gira era precisamente sacarlos de su zona de confort para evitar ser sorprendidos por un rendimiento ficticio.

A pesar de reconocer que aún hay aspectos tácticos por corregir, el estratega se declaró tranquilo con lo observado en enero. Destacó que, aunque se sigue de cerca el desempeño en la Liga MX, el verdadero valor se demuestra cuando el clima, la tribuna y el roce físico son adversos. En ese sentido, Aguirre tuvo palabras de elogio para las nuevas caras del Tri: “Los jóvenes me han sorprendido gratamente”. Para el seleccionador, estos partidos son la prueba de fuego definitiva para determinar quién tiene el peso futbolístico y mental para el juego inaugural en el Estadio Azteca.

SV