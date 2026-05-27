El destacado del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, figuró entre los jugadores de la histórica selección de Marruecos del Mundial de 2022 convocados para el torneo de 2026 en Norteamérica.

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, contratado apenas en marzo, recurrió en gran medida a la diáspora del país en Europa, donde nacieron la mayoría de los 26 jugadores que eligió.

El propio Ouahbi nació en Bélgica, mientras que Hakimi y el delantero del Real Madrid Brahim Díaz están entre los cinco jugadores de la convocatoria nacidos en España y cuyos vínculos familiares los hacen elegibles para Marruecos.

Tres jugadores de la convocatoria de Marruecos (el defensor del Fulham, Issa Diop; el defensor del PSV Eindhoven, Anass Salah-Eddine y el mediocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi) obtuvieron la aprobación de la FIFA para su cambio de elegibilidad nacional en los últimos nueve meses. Díaz juega con Marruecos desde 2024, después de haber representado previamente a España.

Marruecos tendrá su base en Nueva Jersey, donde debutará contra Brasil el 13 de junio en East Rutherford. Luego, Marruecos enfrentará a Escocia en Massachusetts y cerrará el Grupo C contra Haití el 24 de junio en Atlanta. Los dos primeros de la tabla avanzan directamente a los octavos de final y el equipo que termine tercero también podría clasificarse.