Mundial 2026: Diputado británico pide a FIFA mismo criterio para jugador de Inglaterra, Jarell Quansah, tras caso Balogun

La controversia por la suspensión revocada al delantero estadounidense Folarin Balogun sigue escalando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, el diputado laborista británico Noah Law solicitó formalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aplique el mismo criterio con el defensor inglés Jarell Quansah y posponga el cumplimiento de su suspensión por tarjeta roja hasta después del torneo; en el caso del jugador de EU, se le permitiría disputar el duelo de este lunes 6 de julio frente a Bélgica.

El efecto Balogun: Inglaterra exige igualdad a la FIFA

Jarell Quansah fue expulsado durante la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final, tras una entrada sobre Jesús Gallardo que fue confirmada por el VAR. En condiciones normales, la sanción implica perderse automáticamente el siguiente encuentro, pero la decisión tomada horas antes por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en el caso de Balogun abrió un debate sobre la consistencia en la aplicación del reglamento.

En la carta enviada a Infantino, Law reconoce que la expulsión de Quansah fue correcta y que las reglas deben respetarse, pero sostiene que, si la FIFA decidió aplazar la sanción de Balogun, debe actuar de la misma manera con Inglaterra. "Creo que sería correcto retrasar su suspensión hasta después de la conclusión de esta Copa del Mundo" , escribió el legislador. También recordó que "la integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que jugadores y árbitros respeten las reglas, sino de que esas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes".

UEFA y Bélgica estallan contra Gianni Infantino

La petición surge apenas un día después de que la FIFA suspendiera el castigo de Balogun bajo el artículo 27 del Código Disciplinario, una medida excepcional que le permitirá jugar frente a Bélgica pese a haber visto la tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina. La determinación ha sido ampliamente cuestionada debido a que se produjo tras gestiones del presidente estadounidense Donald Trump ante Infantino.

La respuesta desde Bélgica ha sido contundente. La Federación Belga expresó estar "asombrada" por la decisión y anunció que agotará todas las vías disponibles para defender la integridad de la competencia. Además, el seleccionador Rudi Garcia ironizó con que "no sabía que el 5 de julio era el 1 de abril en las oficinas de la FIFA", al considerar que la resolución parecía una broma. El organismo belga también denunció falta de transparencia y aseguró que la FIFA rechazó incluso su solicitud de explicaciones sobre la elegibilidad de Balogun.

El caso amenaza con marcar un precedente para futuras competencias internacionales. Si la FIFA concede ahora el mismo beneficio a Quansah, reforzaría el criterio aplicado con Balogun; si lo niega, crecerían los señalamientos de trato desigual entre selecciones.

La polémica también ha trascendido el terreno deportivo. UEFA acusó a la FIFA de haber "cruzado una línea roja" y de poner en riesgo la integridad del futbol, mientras que diversas figuras del deporte y algunos dirigentes europeos ya han solicitado la renuncia de Gianni Infantino, al considerar que la independencia de los órganos disciplinarios quedó comprometida por las presuntas presiones políticas alrededor del caso Balogun.

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