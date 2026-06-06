De acuerdo con las principales casas de apuestas, las selecciones con mayores posibilidades de conquistar la Copa del Mundo de 2026 son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal. Un escalón más abajo, pero aún dentro del grupo de aspirantes al título, aparecen Alemania y Países Bajos como equipos con opciones de coronarse en el torneo organizado por la FIFA.

España encabeza varios pronósticos tras haberse proclamado campeona de la más reciente Eurocopa . La selección española competirá en el Grupo H, donde tendrá como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay durante la primera fase del certamen.

Por su parte, Francia, subcampeona del Mundial de Qatar 2022, quedó ubicada en el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega. Inglaterra completa el podio de favoritas para las casas de apuestas y compartirá el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

En cuanto a la lucha por el título de goleo, los pronósticos señalan a figuras de las selecciones mejor posicionadas para llegar lejos en el campeonato . Entre los nombres más mencionados destacan Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, Mikel Oyarzabal, Erling Haaland, Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo.

La Copa del Mundo de 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El torneo concluirá el 19 de julio con la gran final, programada para disputarse en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

Horarios y transmisiones de la inauguración del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

• México vs Sudáfrica: el silbatazo inicial está previsto para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la ceremonia de apertura arrancará a las 11:30 horas . El encuentro podrá seguirse a través de Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Nu9ve y la plataforma ViX con el pase mundialista.

SV