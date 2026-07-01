Harry Kane hizo historia en el Mundial 2026 al incrementar su cuota de goles en Copas Mundiales . Con su actuación de este miércoles, el delantero superó la marca histórica de Cristiano Ronaldo. El astro portugués ostenta 10 anotaciones en las máximas justas de la FIFA, un peldaño que ahora el ariete de los Tres Leones dejó atrás, alcanzando un hito que lo acerca a figuras como Lionel Messi y Mbappé.

El doblete que cambió la historia del balompié

La Selección de Inglaterra perdía de manera sorpresiva frente a la República Democrática del Congo en los 16avos de Final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la jerarquía de su capitán apareció en el momento preciso para revertir las circunstancias adversas. El atacante firmó el empate provisorio al minuto 73' y posteriormente concretó la voltereta al 83', sentenciando el marcador final de 2-1 .

Con estos dos goles, el romperredes inglés escaló hasta los 13 tantos individuales en sus participaciones dentro de las Copas del Mundo, con lo que el jugador del Bayern Múnich superó por tres festejos la marca acumulada por el atacante portugués, quien había llegado a la decena de dianas el pasado 23 de junio tras marcar dos goles frente a Uzbekistán.

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El registro de las máximas leyendas mundialistas

El logro del capitán inglés cobra importancia si se analizan estadísticas oficiales que comparte la FIFA: Cristiano Ronaldo, de 41 años, se convirtió en este mismo torneo en el único futbolista de la historia capaz de festejar anotaciones en seis ediciones mundialistas diferentes. A pesar de esa regularidad, su cuota total quedó por debajo del imponente ritmo anotador del dorsal nueve de Inglaterra .

Por su parte, los registros de la plataforma de estadísticas reflejan que los astros Messi y Mbappé continúan en la carrera dentro de la tabla histórica de goleo. El atacante francés presiona de cerca los números del legendario delantero luso, mientras que el referente argentino se ubica un escalón por delante, haciendo que la pugna por la cima de anotadores históricos se mantenga al rojo vivo durante este verano.

Cita contra el Tricolor en el Estadio Ciudad de México

La consecuencia inmediata de este histórico triunfo de la escuadra británica es la definición del próximo cruce de eliminación directa. El representativo europeo consiguió su boleto formal a los Octavos de Final del torneo global.

Los dirigidos por Thomas Tuchel medirán fuerzas contra la Selección Mexicana el próximo domingo 5 de julio . La sede de este cotejo será el remodelado Estadio Ciudad de México, escenario donde el conjunto de Javier Aguirre aguarda después de doblegar por 2-0 a Ecuador en la jornada previa.

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FF