Este jueves, la selección de España saltará a la cancha del Estadio Los Ángeles con un objetivo muy claro en mente: romper la mala racha de partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo. La Roja ha sufrido dos eliminaciones por la vía de los penales en los Octavos de Final de las pasadas dos ediciones, contra Rusia en 2018 y ante Marruecos en 2022, en tanto que en Brasil quedaron en la Fase de Grupos.

Para lograrlo, los vigentes campeones de Europa están obligados a aumentar el nivel que mostraron en la primera instancia, donde el empate con Cabo Verde generó muchas dudas del funcionamiento del equipo que solo tuvieron una pausa con la goleada sobre Arabia Saudita, pero reaparecieron con la victoria sufrida ante Uruguay en Guadalajara.

Los fantasmas han vuelto a aparecer con un equipo que careció de verticalidad, dinamismo y agresividad contra Rusia y Marruecos. Esas características no los han acompañado en esta edición del torneo, que los ayudó hace un par de años en la Eurocopa y serán vitales si quieren emular el hito de la generación dorada que hilvanó el título continental con el Mundial.

Hay buenas y malas noticias para ambas Selecciones

Luis de la Fuente tiene buenas y malas noticias de sus jugadores. Lamine Yamal ha declarado que se siente listo físicamente para el encuentro y su presencia, lo más larga que pueda ser, genera expectativas de su rendimiento y el desequilibrio que le puede dar al equipo como lo hizo contra los árabes marcando su primer gol en el torneo.

Además Yeremy Pino entrenó al parejo de sus compañeros, lo mismo que Víctor Muñoz. La mala es que Nico Williams permanece trabajando al margen del equipo tras salir tocado ante Uruguay.

La selección de Austria, en su reaparición en el Mundial luego de una ausencia desde 1998, viene de una montaña rusa de emociones en el partido ante Argelia, donde amarraron de forma dramática el segundo lugar del grupo al rescatar el empate en el último minuto y juegan su primer partido de la fase eliminatoria desde 1982.

Ahora, Ralf Ranngnick tiene ante sí diseñar una misión que para los otros equipos ha sido imposible hasta ahora, marcarle gol a España, el único equipo junto con México que no ha encajado gol. El “Wunderteam” posee cualidades que pueden ser de mucha ayuda para llegar a la meta. Es un conjunto que sabe presionar en toda la cancha, puede incomodar el medio campo ibérico y forzarlos a modificar el ritmo del partido a su favor.

El equipo ha marcado seis goles que comprueban su capacidad de encontrar la puerta rival, incluso bajo presión, no obstante, en los seis goles que han recibido, dos de Argentina, uno de Jordania y tres de Argelia, también queda expuesta la vulnerabilidad en la que deben poner atención para contrarrestar el talento individual y colectivo de futbolistas de talla mundial.



AO