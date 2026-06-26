La fiesta de la Copa del Mundo de 2026 ha dejado postales imborrables en México, pero si hay un punto de las tres sedes mexicanas que ha logrado capturar la esencia, la euforia y la calidez del aficionado local y de los visitantes del extranjero, ese ha sido Guadalajara. En medio del frenesí que se vive en los estadios y las zonas de aficionados, dos de las voces más autorizadas por su incansable recorrido en las canchas del mundo, "Caramelo" y su hijo "Caramelo Jr.", han dado su visto a la capital jalisciense, posicionándola como la mejor sede del país tras comparar su experiencia en las tres plazas que la FIFA le otorgó al país.

Pasión desbordada y una bienvenida de primer nivel

Para el veterano aficionado, cuya presencia en los partidos de la Selección Mexicana es ya un ícono cultural, la distinción no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo por elevar la experiencia del visitante. "Guadalajara se la lleva totalmente. He estado en Monterrey, ya estuve en Ciudad de México, y yo creo que Guadalajara se la lleva", sentenció tajante tras comparar el ambiente vivido en los tres recintos.

Según su análisis, la pasión desbordada en puntos clave de la ciudad respaldan esta postura: "Se ha dejado ver como la ciudad más mexicana del país. La verdad, hemos visto cómo La Minerva se ha desbordado de esa pasión y esa euforia. Yo creo que los hechos y los números están ahí" . Además, destacó la labor de los gobiernos y organismos involucrados para envolver al turista en una narrativa mundialista desde su llegada.

"Desde que aterrizamos, en el aeropuerto ya había voluntarios con porras, con vivas. El municipio y el gobierno han hecho los mayores esfuerzos por dar ese ambiente".

La hospitalidad tapatía ha sido el imán para los visitantes internacionales, quienes han convertido a la ciudad en un punto de encuentro multicultural. "Se está viendo que, a pesar de que hoy no juega México, se ve la cantidad de gente que viene a apoyar. He visto mucho extranjero que está llegando a Guadalajara", dijo “Caramelo”.

Infraestructura que sorprende al mundo

Por su parte, Caramelo Jr. aportó una visión centrada en la calidad del Estadio Guadalajara y el impacto visual que genera. Para él, aunque las tres ciudades han enamorado al mundo, la infraestructura tapatía destaca por encima de sus competidoras. "Sin duda, Guadalajara ha sido una de las mejores sedes. Aquí tenemos este estadio; yo creo que es, claramente, de los tres más bonitos de todo México, por eso es que es sede mundialista". Aunque reconoce la carga histórica del Estadio Azteca, subrayó las virtudes del coloso zapopano: "A pesar de no tener tanta historia, es un estadio espectacular, de muy buena infraestructura, súper moderno y que la verdad me encanta".

Finalmente, al tocar el tema de la asignación de partidos y la ausencia de rondas de eliminación directa en la Perla Tapatía, la dupla coincidió en que la realidad vivida en los estadios está superando cualquier expectativa. Ante la pregunta sobre si el organismo rector del futbol debería replantearse la gestión, “Caramelo” dijo con una sonrisa: "Yo creo que por ahí (Gianni) Infantino se está dando cuenta que le faltó darle más a esta ciudad".

NG