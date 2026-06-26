Aficionado uruguayo resalta el ambiente de Guadalajara: 'Acá se respira futbol'

La Copa del Mundo ha llevado a miles de aficionados a recorrer distintas sedes para seguir a sus selecciones, y para el uruguayo Santiago Onti, Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades que más lo ha sorprendido por el ambiente que se vive alrededor del torneo.

Tras haber acompañado a la selección de Uruguay en Estados Unidos, el seguidor de la Celeste aseguró que en territorio mexicano la experiencia mundialista es diferente gracias a la pasión que muestran los aficionados y a la atmósfera que se genera tanto dentro como fuera de los estadios.

“Acá en Guadalajara se vive un ambiente más mundialista a diferencia de otras ciudades por el tema del Fan Festival, los estadios y acá se respira futbol”.

Onti explicó que seguir a Uruguay en la Copa del Mundo ha significado cumplir uno de sus mayores anhelos, ya que no ha dudado en viajar a cada sede donde juega su selección: “Uno por estar en siguiendo a la Selección va a todos lados, era un sueño pendiente, nada los seguimos a todos lados, fuimos al juego a Miami y ahora estamos acá en Guadalajara”.

Aunque reconoció que el desempeño del conjunto charrúa no ha sido el esperado, señaló que su primera experiencia en un Mundial ha superado sus expectativas y espera celebrar pronto un triunfo: “Es mi primer mundial, la verdad la experiencia ha sido buena, pero lo malo es que no hemos podido ganar, ojalá que hoy se pueda obtener la victoria”.

De cara a los próximos compromisos de Uruguay, el aficionado también salió en defensa del técnico Marcelo Bielsa, al considerar que el estratega merece respaldo pese a las críticas que ha recibido desde su llegada al banquillo celeste.

“Hay que bancarlo a Bielsa, desde que comenzó hay una campaña en su contra, pero la verdad es un gran técnico, ojalá logremos el resultado para que callemos bocas”.

JM