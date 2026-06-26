Aficionado uruguayo resalta el ambiente de Guadalajara: 'Acá se respira futbol'

La Copa del Mundo ha llevado a miles de aficionados a recorrer distintas sedes para seguir a sus selecciones, y para el uruguayo Santiago Onti, Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades que más lo ha sorprendido por el ambiente que se vive alrededor del torneo.Tras haber acompañado a la selección de Uruguay en Estados Unidos, el seguidor de la Celeste aseguró que en territorio mexicano la experiencia mundialista es diferente gracias a la pasión que muestran los aficionados y a la atmósfera que se genera tanto dentro como fuera de los estadios.“Acá en Guadalajara se vive un ambiente más mundialista a diferencia de otras ciudades por el tema del Fan Festival, los estadios y acá se respira futbol”.Onti explicó que seguir a Uruguay en la Copa del Mundo ha significado cumplir uno de sus mayores anhelos, ya que no ha dudado en viajar a cada sede donde juega su selección: “Uno por estar en siguiendo a la Selección va a todos lados, era un sueño pendiente, nada los seguimos a todos lados, fuimos al juego a Miami y ahora estamos acá en Guadalajara”.Aunque reconoció que el desempeño del conjunto charrúa no ha sido el esperado, señaló que su primera experiencia en un Mundial ha superado sus expectativas y espera celebrar pronto un triunfo: “Es mi primer mundial, la verdad la experiencia ha sido buena, pero lo malo es que no hemos podido ganar, ojalá que hoy se pueda obtener la victoria”.De cara a los próximos compromisos de Uruguay, el aficionado también salió en defensa del técnico Marcelo Bielsa, al considerar que el estratega merece respaldo pese a las críticas que ha recibido desde su llegada al banquillo celeste.“Hay que bancarlo a Bielsa, desde que comenzó hay una campaña en su contra, pero la verdad es un gran técnico, ojalá logremos el resultado para que callemos bocas”. JM