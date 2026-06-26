Eduardo Esteves destaca el ambiente de México en el Mundial 2026: 'Es quien le pone mucho calor'

Después de recorrer seis Copas del Mundo con su característico disfraz de mate, el aficionado uruguayo Eduardo Esteves, conocido como el “Hombre Mate”, aseguró que la experiencia de vivir el torneo en México tiene un ingrediente especial gracias al ambiente que generan los aficionados.

Para el seguidor de la Celeste, aunque el Mundial se dispute en tres países, considera que el entusiasmo que se vive en territorio mexicano marca una clara diferencia respecto a otras sedes.

“En realidad que el Mundial sea en tres países diferentes sinceramente no es lo mejor, pero sin duda México es quien le pone mucho calor. Entre las diferencias que veo entre México y Estados Unidos es que el americano es más frío en comparación con México”.

El peculiar personaje explicó que su disfraz representa dos de los elementos más importantes de la identidad uruguaya y que, a su parecer, son capaces de reunir a las personas sin importar las diferencias.

“Lo que pasa que en Uruguay nos une el futbol y el mate, es lo mejor que nos puede unir, últimamente hay mucha separación entre los países, esto es lo que nos une”, expresó.

Además, recordó que su tradicional atuendo lo ha acompañado en seis ediciones de la Copa del Mundo, convirtiéndose en parte de su forma de vivir el futbol y apoyar a la selección uruguaya.

“Llevo seis mundiales con este atuendo, esto es muy divertido, el partido se sufre pero no deja de ser una fiesta”, detalló.

Con su inseparable disfraz de mate, Eduardo Esteves continúa siendo uno de los aficionados más llamativos de Uruguay y asegura que, más allá de los resultados en la cancha, el Mundial siempre debe disfrutarse como una celebración del futbol, especialmente cuando el ambiente que se vive en México acompaña la fiesta.

JM