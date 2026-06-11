Canelo Álvarez asiste al partido inaugural del Mundial 2026 México vs Sudáfrica

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 atrae las miradas de todos, incluido el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quien este jueves 11 de junio asistió al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido de la selección mexicana contra Sudáfrica.

El pugilista mexicano se unió a la lista de celebridades que adoptaron el espíritu mundialista y acudieron al recinto deportivo para apoyar al equipo de Javier Aguirre.

A través de sus redes sociales, "Canelo" compartió el momento de su llegada al estadio acompañado de su esposa Fernanda Gómez. Ambos se mostraron emocionados con el inicio del Mundial en territorio nacional, e incluso el pugilista "amenazó" con meterse a la cancha.

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El deportista tapatío manifestó su apoyo a la selección mexicana para que gane este primer encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Mi primer Mundial y pues, a disfrutarlo de la mejor manera para apoyar a nuestra Selección" , mencionó el peleador en su arribo al Coloso de Santa Úrsula.

El boxeador pronosticó un triunfo para el Tri en la jornada de este jueves:

"Vamos a ganar, tenemos que ganar. Confío mucho en la Selección Mexicana; si no, me meto a la cancha para hacer algo, pero no, hay mucho potencial. Vamos a ganar" , aseveró Canelo.

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Saúl "Canelo" Álvarez actualmente se encuentra en un periodo de preparación activo tras haber estado de descanso. El pugilista entrena físicamente de cara a su próxima pelea, programada para el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, frente al francés Christian Mbilli.

La pelea será por el título supermediano del CMB, una división en la que el nombre del mexicano ha sido protagonista durante los últimos años.

La confirmación llega luego de la expectativa generada en torno al siguiente paso del tapatío, quien ahora ya tiene fecha, rival y sede para su regreso al cuadrilátero.

Con información de SUN

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MB