Los aficionados de los Knicks de Nueva York han esperado más de 50 años por esto.

El desfile de serpentinas para los nuevos campeones de la NBA será algo novedoso, pues cuando el equipo ganó el título en 1970 y 1973, no fue homenajeado con la procesión emblemática en Nueva York.

¿Por qué no? No hay una explicación definitiva. Pero sí hay un contexto informativo: las victorias de los años 70 llegaron en un momento en que el entonces alcalde John Lindsay había puesto freno a los espectáculos de confeti. Celebró a los Knicks en la mansión del alcalde y luego en el Ayuntamiento, escenarios solemnes sin duda, pero no el legendario recorrido por el “Cañón de los Héroes” del bajo Broadway.

Si hay una demanda acumulada por un desfile de los Knicks, el actual alcalde Zohran Mamdani parece decidido a satisfacerla. Ha pronosticado que la celebración del jueves podría ser “el desfile más grande en la historia de la ciudad de Nueva York”.

Está previsto que el evento comience a las 10 de la mañana el día de hoy cerca de Battery Park y termine en el Ayuntamiento, donde Mamdani planea entregar a los jugadores las llaves de la ciudad.

Se espera que las leyendas de los Knicks Walt “Clyde” Frazier (integrante de los equipos campeones de los años 70) y Patrick Ewing estén en el desfile, según una persona familiarizada con los planes, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles antes de que se anunciaran públicamente. La persona dijo que Mike Breen, el narrador de los Knicks en MSG Network, estaba previsto que fuera el maestro de ceremonias del acto en el Ayuntamiento.

La policía planea desplegar 10 mil agentes para asegurar el evento, que sigue a celebraciones callejeras exuberantes pero a veces caóticas y a algunos episodios de violencia durante el camino de los Knicks hacia la victoria sobre los San Antonio Spurs. Unos 650 trabajadores de saneamiento han sido asignados para limpiar lo que podrían ser decenas de miles de libras (kilos) de escombros, si la historia reciente sirve de guía.

La tradición neoyorquina de serpentinas comenzó a finales del siglo XIX, cuando trabajadores de firmas de corretaje observaban los desfiles desde las ventanas de las oficinas y (al parecer para añadir decoración) arrojaron las tiras estrechas de papel usadas por las máquinas “stock ticker” de la era del telégrafo, según la Downtown Alliance, un grupo de defensa del bajo Manhattan. Se unió al Museo de la Ciudad de Nueva York, una entidad privada, para investigar y enumerar los desfiles.

Las organizaciones señalan que la tradición de la cinta comenzó con un evento de 1886 que honró la inauguración de la Estatua de la Libertad y pasó a ser organizada por la ciudad en 1919 para dar la bienvenida a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. La primera celebración con cintas dedicada a atletas fue un homenaje al equipo olímpico de Estados Unidos de 1924.

Los desfiles se multiplicaron, celebrando diversas hazañas en aviación, guerra, deportes, música, viajes espaciales y más, según el museo y la Downtown Alliance.

AFP

Alicia Keys, en el desfile

La cantante estadounidense Alicia Keys actuará en la sede de la Alcaldía de Nueva York como parte del desfile de los New York Knicks donde el equipo celebrará su reciente victoria en la NBA.

Keys, autora del icónico éxito “Empire State of Mind” junto al rapero Jay-Z, dio la noticia en Instagram, en una videollamada en la que el jugador de los Knicks OG Anunoby le pide que acuda al evento.

Aunque el evento de la Alcaldía no estará abierto al público, Mamdani rifó 600 entradas gratuitas para que los aficionados interesados puedan vivir la ceremonia en directo.

AFP

Brunson, el más esperado

Jalen Brunson protagonizó una espectacular serie de cinco partidos frente a los Spurs de San Antonio, convirtiéndose en la figura determinante de los Knicks. Su actuación fue clave en los momentos decisivos de cada encuentro y alcanzó su punto más alto en el partido definitivo, donde firmó una exhibición de 45 puntos que le permitió conquistar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales y devolverle la gloria a Nueva York.

Entre los logros que dejó su histórica actuación destaca el haber igualado una marca de Michael Jordan, quien también registró 45 puntos en un juego decisivo de Finales durante 1998 frente al Jazz de Utah, en el “Flu Game”.

