Un Shohei Ohtani maltrecho ha permitido múltiples carreras limpias en aperturas consecutivas en el montículo por primera vez esta temporada.

Al lanzar con dolor residual en la rodilla izquierda y una ampolla en el dedo medio derecho que más tarde en el juego se le abrió y sangró, Ohtani permitió más de una carrera en una entrada por segunda vez en una semana, después de abrir con cuatro episodios sin permitir anotación el miércoles contra Tampa Bay.

Su rodilla hizo que se perdiera un juego en Chicago la semana pasada, y su racha de cuatro aperturas seguidas ganando en el montículo se cortó con una salida sin decisión en Pittsburgh.

“Es parte del juego. No hay muchas situaciones en las que te sientas al 100%, así que lo tomé como eso. Es importante que hayamos podido ganar un juego como este”, expresó Ohtani a través de un traductor.

El nipón (7-2) permitió cuatro carreras y cinco imparables en la quinta entrada con 26 lanzamientos. Pero respondió con una sexta de 1-2-3 para completar su labor en el montículo y terminó llevándose la victoria cuando los Dodgers remontaron para un triunfo 5-4 y completar apenas su segunda barrida en la historia sobre los Rays.

“En realidad fue solo esa entrada, esa quinta entrada, con la que no quedé muy satisfecho”, manifestó, “pero fuera de eso, los lanzamientos estuvieron bien y en general me sentí bastante bien”.

Ohtani ha permitido ocho carreras (siete limpias) en sus últimas dos aperturas, después de haber cedido apenas siete (cinco limpias) en sus primeras 10 aperturas. Su efectividad subió a 1,47, todavía la segunda mejor de las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 50 entradas trabajadas.

A la ofensiva, Ohtani llegó con cinco jonrones en sus últimos nueve juegos y bateaba para .367 en ese lapso.

AFP

Vladimir Guerrero Jr. liderará votación al Juego de Estrellas

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. no atraviesa su mejor temporada ofensiva en las Grandes Ligas, pero eso no le impidió encabezar la votación entre los primera base de la Liga Americana en el primer boletín para el Juego de Estrellas.

Hasta antes del partido de ayer, el inicialista dominicano, de 27 años, apenas suma tres cuadrangulares y presenta un OPS de .726 en 69 partidos disputados esta campaña, números inferiores a los de otros jugadores de su posición en el Joven Circuito. Entre ellos destacan Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, quien acumula 20 jonrones y un OPS de 1.007, y Nick Kurtz, de los Atléticos, con 18 cuadrangulares y un OPS de 1.000. Ambos figuran entre los candidatos al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El contraste resulta más evidente si se compara con la producción de Guerrero Jr. antes de la pausa del Juego de Estrellas de la temporada 2025, cuando en 94 juegos bateaba para .277, 12 jonrones, 46 carreras impulsadas, 59 anotadas y OPS de .818.

AFP

Yankees vencen a los Medias Blancas

Cody Bellinger (foto) bateó un jonrón temprano y se quedó a un triple de completar el ciclo; Paul Goldschmidt pegó un cuadrangular por tercera vez en cuatro juegos, y los encendidos Yankees de Nueva York aprovecharon otra entrada grande para vencer 10-5 a los Medias Blancas de Chicago.

Los Yankees ganaron su cuarto juego consecutivo y por novena vez en 13 partidos desde que perdieron de manera indefinida a su estrella, el toletero Aaron Judge, por una fractura en la costilla derecha.

También igualaron su mayor ventaja en la cima del Este de la Liga Americana al colocarse 3.5 juegos por delante de Tampa Bay.

Bellinger terminó con tres imparables por quinta vez esta temporada.