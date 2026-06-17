Colombia supera a Uzbekistán y arranca con victoria en el Mundial 2026

Colombia se estrenó con triunfo en el Mundial 2026 al imponerse 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Tras un inicio equilibrado, el conjunto cafetero fue creciendo en el partido y encontró recompensa al minuto 40, cuando Daniel Muñoz abrió el marcador tras una asistencia de Luis Díaz. Antes del descanso, los sudamericanos controlaron las acciones y limitaron a los uzbekos, que no lograron generar peligro real sobre la portería de Camilo Vargas.

En la segunda mitad, Uzbekistán reaccionó y logró el empate histórico por conducto de Abbosbek Fayzullaev al 60', firmando el primer gol de su selección en una Copa del Mundo. Sin embargo, la igualdad duró poco, ya que Luis Díaz volvió a ser determinante al marcar el 2-1 al minuto 65. En el tramo final, los asiáticos se volcaron al ataque y estuvieron cerca de empatar en el tiempo agregado, pero Camilo Vargas respondió con seguridad para asegurar los tres puntos de Colombia en su debut mundialista y Jáminton Campaz sentenció el encuentro con una anotación de último minuto.

En breve más información.

SV