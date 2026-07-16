Mundial 2026: La historia detrás del icónico trofeo deportivo

El escultor italiano que diseñó el trofeo del Mundial quería capturar tres emociones deportivas en una sola forma en espiral: la lucha del atleta, el júbilo del aficionado y el momento de la victoria. El domingo, España o Argentina levantarán el trofeo tras la Final del Mundial 2026.

Silvio Gazzaniga diseñó el trofeo de la Copa del Mundo en su estudio del barrio milanés de Brera, luego de que la FIFA convocó a un concurso internacional para crear un nuevo diseño. La decisión se tomó después de que Brasil se quedó en propiedad permanente con la Copa Jules Rimet al conquistar su tercer Mundial en 1970.

El diseño, hoy reconocido por generaciones de aficionados, presenta dos figuras humanas que se elevan sosteniendo una esfera que representa la Tierra.

La inspiración detrás del diseño

"Cuando empezó a diseñar la copa, estaba haciendo una enorme cantidad de bocetos y finalmente comenzó a desarrollar la idea de tener el mundo y este símbolo que es como dos espirales de ADN, que van subiendo", relató Giorgio Gazzaniga, hijo del diseñador, quien entonces era adolescente.

Gazzaniga padre, escultor y diseñador que falleció en 2016, trabajó para G.D.E. Bertoni Srl y creó algunos de los trofeos más prestigiosos del deporte, entre ellos la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.

El adiós a la Copa Jules Rimet

El primer trofeo del Mundial, presentado para el torneo inaugural de 1930, representaba a la diosa griega Nike y era conocido como la Copa Jules Rimet, en honor al fundador de la competencia. La FIFA encargó un reemplazo después de que Brasil se quedó con el original al convertirse en la primera selección en ganar tres Copas del Mundo.

La Copa Jules Rimet fue robada en dos ocasiones. La primera ocurrió en 1966, cuando estaba en exhibición pública en Inglaterra. Fue recuperada días después por un perro llamado Pickles, que la encontró debajo de un seto en el sur de Londres.

El segundo robo ocurrió en 1983, cuando desapareció de la sede de la Confederación Brasileña de Futbol. Nunca fue recuperada y se cree que fue fundida.

El concurso que cambió la historia

Se presentaron más de 50 propuestas para crear el nuevo trofeo, pero únicamente Silvio Gazzaniga inscribió un modelo completo, lo que permitió al jurado apreciar tanto la forma como el significado de su obra, explicó su hijo.

"El mundo está por encima de todo; está el esfuerzo del atleta; está el movimiento del atleta dentro del metal, y el cuerpo del atleta es áspero, rudo, porque ha sufrido, ha tenido que luchar y se ha esforzado por la victoria", describió Giorgio Gazzaniga.

"Esa victoria se expresa a través de unos brazos que se asemejan a las alas de la Victoria, capturando no sólo el triunfo del atleta, sino también el júbilo del aficionado".

Así es el trofeo de la Copa del Mundo

La familia Gazzaniga ha conservado la oficina del escultor en una nueva ubicación a las afueras de Milán, donde resguarda dibujos, el prototipo original presentado a la FIFA y un molde de cera.

El trofeo oficial que levanta el capitán del equipo campeón mide 36 centímetros de altura, está elaborado con oro de 18 quilates y descansa sobre una base con dos anillos de malaquita verde, que simbolizan los campos de juego.

¿Qué pasa con la copa después de cada Mundial?

Al concluir cada Copa del Mundo, el trofeo original regresa a la FIFA, que lo conserva en su sede en Suiza hasta la siguiente edición. El equipo campeón recibe una réplica bañada en oro.

Actualmente, la FIFA ya no permite que una Selección conserve el trofeo original tras obtener tres títulos. Alemania ganó los Mundiales de 1974, 1990 y 2014, mientras que Argentina podría conquistar su tercer campeonato si se corona en la próxima final.

Este es el decimocuarto Mundial en el que se utiliza el diseño de Silvio Gazzaniga. La FIFA ha decidido mantener este trofeo, al menos, hasta la edición de 2038. Giorgio Gazzaniga aún recuerda con emoción la final del Mundial de 1974, cuando Alemania Occidental derrotó a Países Bajos y, por primera vez, el trofeo diseñado por su padre fue entregado al campeón.

"La verdadera explosión de alegría llegó cuando el equipo alemán levantó la copa en Múnich y todo el estadio estalló", recordó. "Ése fue el momento en que un objeto se convirtió en un ícono".

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de EFE.

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AO

