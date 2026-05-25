Un video publicado originalmente en 2020 reapareció en redes sociales luego de que Cruz Azul se coronara ayer domingo campeón del Torneo Clausura 2026. La grabación, protagonizada por el comediante Paco Maya durante una dinámica de hipnosis dirigida por John Milton y difundida en el canal de YouTube de Franco Escamilla, llamó la atención por una supuesta "profecía" relacionada con el equipo cementero.

El fragmento comenzó a circular nuevamente en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram después de que Cruz Azul levantara el título ante Pumas ayer domingo. Esto debido a que, en la grabación, Paco Maya mencionó precisamente el año 2026 al responder una pregunta sobre el club celeste.

La coincidencia generó miles de reacciones entre aficionados, quienes retomaron el video entre bromas, superstición y sorpresa por el resultado.

El video viral que fue publicado en 2020

La grabación fue publicada el 12 de diciembre de 2020 en el canal de YouTube de Franco Escamilla. En el programa aparece el hipnotizador John Milton realizando una dinámica con varias personas, entre ellas Paco Maya, integrante del llamado Diablo Squad, grupo de stand up en el que también participó Escamilla.

Durante la sesión, Paco Maya entró en estado de hipnosis y respondió preguntas relacionadas con el paso del tiempo y distintos acontecimientos del futuro.

En una primera parte de la dinámica, le indican que ya no tiene 38 años, sino 42, y le preguntan cuándo terminó la pandemia.

Paco Maya respondió que ocurrió cuando tenía 39 años, comentario que después llamó la atención de usuarios en redes sociales por su cercanía con la realidad.

Sin embargo, el momento que volvió viral el video ocurrió más adelante durante la conversación.

La respuesta de Paco Maya sobre Cruz Azul

En otra parte del programa, a Paco Maya se le indicó que ya tenía 48 años y comenzaron a preguntarle sobre distintas situaciones del futuro. Fue entonces cuando Franco Escamilla, reconocido aficionado de Cruz Azul, lanzó una pregunta relacionada con el club.

"Oye, ¿el Cruz Azul fue campeón alguna vez?", preguntó Escamilla.

"Sí", respondió Paco Maya.

"Bendito Dios. ¿Qué año?", insistió Franco.

"2026. Más o menos, 2026. No me acuerdo bien… De hecho, fue cuando México en el 2026 llegó a las semifinales".

La respuesta provocó risas inmediatas entre los presentes durante el programa. Sin embargo, con el paso de los años, el fragmento tomó una nueva dimensión tras el campeonato conseguido por Cruz Azul en 2026. Además, vale la pena mencionar que La Máquina, que en 2020 arrastraba una larga sequía sin ganar la Liga MX, volvió a levantar la Copa en el Clausura 2021, unos meses después del video.

Respecto a la referencia sobre México, algunos espectadores interpretaron que la Selección Mexicana podría llegar a semifinales en la Copa del Mundo de 2026, torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá a México como uno de los países sede, debido a las coincidencias de lo demás.

Redes sociales reaccionan tras el campeonato celeste

Después de la final ganada por Cruz Azul, el video volvió a viralizarse rápidamente. Usuarios compartieron el fragmento destacando la coincidencia entre la respuesta de Paco Maya y el campeonato conseguido por el conjunto capitalino ante Pumas, al que derrotó por 2-1 en los últimos minutos del partido de Vuelta de la Final. Otros aficionados también retomaron la parte de la grabación en la que se menciona que la Selección Mexicana llegaría a semifinales en el Mundial de 2026, aunque todavía falta que inicie el torneo de la FIFA.

Aunque todo ocurrió dentro de un espectáculo de hipnosis y comedia, el momento volvió a convertirse en tema de conversación entre seguidores del futbol mexicano y aficionados cementeros tras el reciente título de Cruz Azul.

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