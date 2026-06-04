A escasos días del partido inaugural del Mundial 2026, la FIFA implementó un sorpresivo cambio en su política de acceso: los aficionados no podrán ingresar con botellas de agua rellenables a ninguno de los 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Esta decisión de última hora ha encendido las alarmas entre los seguidores, especialmente porque varios recintos ofrecen poca o nula protección contra el sol , y se pronostican temperaturas extremas durante el torneo.

Críticas de los aficionados y el factor comercial

La actualización del "Código de Conducta del Estadio" fue duramente cuestionada por Free Lions, un grupo de aficionados ingleses.

Los seguidores argumentan que la FIFA había garantizado previamente el acceso con botellas de plástico vacías para aprovechar los dispensadores de agua gratuita.

ESPECIAL / Código de Conducta del Estadio

"Naturalmente, el pensamiento inmediato de los seguidores es que esto es simplemente el último intento de sacar dinero", denunció la agrupación en un comunicado oficial.

X / @WeAreFreeLions

La justificación de la FIFA: Seguridad y prevención

Hasta hace poco, las normativas permitían el ingreso de un envase transparente y reutilizable de hasta un litro.

Sin embargo, el documento más reciente, emitido el pasado martes, indica que: "Para evitar cualquier duda, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio".

La FIFA justificó esta prohibición argumentando que busca prevenir riesgos. Según el organismo, los envases podrían ser arrojados al campo de juego.

"FIFA está comprometida con proteger la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal", detalló la institución, agregando que varios estadios ya aplicaban esta restricción a nivel local.

Medidas contra el calor extremo en los países sede del Mundial 2026

Con pronósticos que superan los 32 grados Celsius en múltiples sedes, el calor será un reto en los 104 partidos del torneo.

Para mitigar las altas temperaturas entre los asistentes, la FIFA prometió implementar las siguientes alternativas en los perímetros de los estadios:

Estaciones de nebulización.

Ventiladores industriales.

Estaciones de hidratación.

Carpas de enfriamiento.

Respecto al impacto económico, la organización aseguró que los precios del agua embotellada se mantendrán "consistentes con los de otros eventos celebrados en cada estadio".

A nivel deportivo, el calor también obligó a instaurar pausas de hidratación de tres minutos a la mitad de cada tiempo.

Esta medida táctica no ha estado exenta de las críticas. Algunos detractores sugieren que dividir los partidos en cuatro cuartos beneficia a las cadenas de televisión al generar más espacios publicitarios.

"Con todo el esfuerzo que están haciendo con las 'pausas de hidratación' para los jugadores, este es un cambio extraño y tardío", concluyó Free Lions sobre el veto a las botellas.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de AP-

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