Guillermo Almada comienza a definir su cuerpo técnico en América

Guillermo Almada, el estratega uruguayo de 58 años, está en España y se espera que en los próximos días viaje a México para finalizar su negociación con el Club América .

Ya se están discutiendo los nombres que conformarían su cuerpo técnico, destacando su hermano y Rubens Valenzuela .

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Almada tiene un acuerdo de palabra muy avanzado para convertirse en el nuevo director técnico del Club América para el torneo Apertura 2026 , a falta de la firma oficial.

La llegada de Almada se produce tras la salida de André Jardine por mutuo acuerdo, después de que las Águilas terminaran en el octavo lugar el Clausura 2026 y fueran eliminadas en Cuartos de Final ante Pumas .

Almada llega como agente libre, habiendo terminado su vínculo con el Real Oviedo en España el pasado 26 de mayo, lo que significa que no habrá costo de rescisión para el Club América.

El equipo de confianza de Almada y su perfil

Almada es conocido por trabajar con un equipo de total confianza que lo ha acompañado en sus etapas más exitosas, como en Pachuca y Santos.

Históricamente, sus piezas clave son Luis Almada, su hermano y asistente técnico, y Rubens Valenzuela, su preparador físico de cabecera. Valenzuela es fundamental para el estilo de alta intensidad que maneja Almada.

El Club América ganaría mucho con la llegada de Almada. Su cuerpo técnico se caracteriza por un estilo de juego que prioriza el desgaste físico, la presión alta y un dinamismo constante, lo que contrasta con el cierre del ciclo de Jardine.

Además, Almada tiene un fuerte compromiso con la proyección de jóvenes talentos . En Pachuca y Santos, consolidó nombres como Emilio Rodríguez, Alan Bautista, Jordan Carrillo y Omar Campos.

Su cuerpo técnico trabajará de la mano con las fuerzas básicas del América para revitalizar la cantera azulcrema.

Hambre internacional y el objetivo de la directiva

La directiva del América ha elegido a Almada por su experiencia y éxito en torneos de la zona.

Almada ganó la Concachampions 2024 con Pachuca, lo que demuestra su capacidad para competir a nivel internacional. El gran fracaso de la gestión anterior fue la pérdida de terreno internacional, y el uruguayo tiene el perfil adecuado para devolverle ese protagonismo al club.

Su enfoque en la intensidad, el desarrollo de jóvenes y su probado éxito en competiciones continentales lo convierten en una opción prometedora para el futuro del Club América.

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