La nueva regla obligatoria para el Mundial 2026 y que no dependerá del clima

El futbol tal como lo conocemos está a punto de experimentar una transformación que cambiará nuestra forma de disfrutar los partidos, o al menos, lo será para muchos que no conocen esta acción. La FIFA hizo oficial hace varios meses una modificación al reglamento que impactará el desarrollo de todos los encuentros de la Copa Mundial de 2026 que está a menos de dos meses de iniciar.

Se trata de la implementación de las pausas de rehidratación obligatorias, una medida diseñada específicamente para proteger la salud y el rendimiento de los futbolistas. A diferencia de torneos anteriores, esta regla se aplicará de forma universal y estricta en cada sede.

¿En qué consiste esta nueva regla de la FIFA para el Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, los árbitros tendrán la obligación de detener el reloj en cada partido. El objetivo es permitir que los jugadores se hidraten y recuperen energía en medio de la alta competencia.

El juego se pausará de manera oficial exactamente en el minuto 22 de cada tiempo. Cada una de estas interrupciones tendrá una duración de tres minutos, tiempo suficiente para la recuperación física.

Lo más llamativo y comentado de esta decisión es que se ejecutará sin depender del clima. Ya sea que el partido se juegue bajo el intenso sol de una tarde de verano o en un estadio completamente techado y climatizado, la pausa será innegociable para todos.

Manolo Zubiria, director de la División del Torneo de la FIFA en Estados Unidos, confirmó que la intención principal es otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones participantes. De esta manera, ningún equipo tendrá ventaja o desventaja por el clima imperante en su respectiva sede.

Lo que debes conocer sobre las pausas de hidratación:

Estas son algunas respuestas a las dudas sobre las pausas de hidratación que se implementarán en el Mundial 2026:

Duración exacta: Tres minutos cronometrados por cada mitad del encuentro.

Momento de aplicación: Al minuto 22 del primer tiempo y al minuto 22 del segundo tiempo.

Universalidad: Obligatorio en absolutamente todos los partidos, sin importar si hace frío, lluvia o calor extremo.

Excepciones arbitrales: El juez central puede ajustar el minuto exacto si hay una lesión previa que detenga el juego de forma prolongada.

Objetivo principal: Garantizar el bienestar físico de los jugadores ante la enorme exigencia del calendario mundialista.

¿Por qué es importante esta medida para el bienestar de los jugadores en el Mundial 2026?

El ritmo del futbol moderno exige un desgaste físico sin precedentes en la historia del deporte. Con un torneo ampliado por primera vez a 48 selecciones nacionales, la carga de minutos y la presión sobre los atletas será monumental.

Las altas temperaturas que caracterizan el verano en México y Estados Unidos son un factor de riesgo que no se puede pasar por alto. Aunque muchos estadios de primer nivel cuentan con tecnología de enfriamiento avanzada, la FIFA prefiere estandarizar la prevención médica para evitar cualquier tragedia o descompensación en el terreno de juego.

Para los millones de aficionados alrededor del mundo, esto significa un cambio notable en la experiencia de visualización. Las televisoras, los patrocinadores y los asistentes a los estadios tendrán que acostumbrarse a estos breves recesos, los cuales seguramente también abrirán nuevas oportunidades para el análisis rápido de los comentaristas.

En conclusión, la Copa del Mundo 2026 no solo será recordada como la más grande y ambiciosa de la historia por su récord de participantes y sedes compartidas. También marcará un antes y un después definitivo en la evolución del reglamento y en la protección integral de los jugadores que hace posible la magia de este deporte.

*Con información de la FIFA

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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