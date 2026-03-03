La FIFA reveló este martes 3 de marzo el póster oficial del Mundial 2026. La presentación llega con motivo de los 100 días que faltan para el inicio de la competición. La imagen es un “collage” con elementos que representan a los tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

"El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia", dijo en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Con tonos rojos (Canadá), azules (EU) y verdes (México), la obra nació de la colaboración de artistas de los tres paises: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas.

El póster contiene referencias culturales de los tres países. En el caso de México muestra un águila, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi.

Por parte de Canadá, aparece representada la hoja de arce o animales icónicos como un alce, un ganso canadiense o un arrendajo azul.

Mientras que en el caso de Estados Unidos aparecen barras y estrellas azules, rojas y blancas, en referencia a su bandera.

Este es el póster oficial del Mundial 2026 de la FIFA

Fotografía cedida por la FIFA que muestra el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026. EFE / FIFA

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York.

