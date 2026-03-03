A 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, se inauguró en la Glorieta de la Minerva una exposición de Pósters Mundialistas que recorre la historia del torneo desde su primera edición, en Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930, hasta la actualidad.

La muestra reúne los carteles oficiales de cada justa mundialista, ofreciendo a los asistentes un viaje visual por la evolución del torneo más importante del futbol internacional y su impacto cultural a lo largo de las décadas .

La inauguración de la muestra

En el evento estuvieron presentes Olimpia Cabral, Host City Manager de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como los exjugadores Fernando Quirarte y Pavel Pardo.

De izquierda a derecha: Fernando Quirarte, Olimpia Cabral y Pavel Pardo. EL INFORMADOR / J. Acosta

Olimpia Cabral destacó el trabajo que se ha realizado para que la ciudad esté preparada para recibir el Mundial.

"Quiero reconocer que detrás de este gran evento hay muchas personas que, desde hace años y especialmente en los últimos dos, han trabajado día a día para que cada partido se celebre con excelencia y organización impecable. El estadio está listo. La ciudad está lista. Y este comité seguirá trabajando hombro con hombro para que cada visitante viva una experiencia inolvidable", expresó.

Por su parte, Fernando Quirarte subrayó la importancia que representa la justa mundialista para México y particularmente para Guadalajara.

"Deseamos, como mexicanos y como tapatíos, que este Mundial marque un camino extraordinario para nuestro país. Estamos listos para recibir con los brazos abiertos a quienes nos visiten desde otras naciones, para mostrarles quiénes somos: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro tequila y, sobre todo, la calidez de nuestra gente. Estoy convencido de que nadie que venga se arrepentirá de vivir esta experiencia. Un Mundial no se explica, se vive. Es algo que hay que sentir para después poder contarlo", afirmó.

Finalmente, Pavel Pardo se mostró optimista sobre el desempeño de la Selección Mexicana .

"Estoy convencido de que México hará un gran papel. El primer partido será clave, y tengo la certeza de que lo ganaremos. Luego vendrá el segundo, aquí en Guadalajara, y también lo celebraremos. Pero más allá de los resultados, lo importante es que estemos unidos, apoyando a nuestra selección. La afición será fundamental", concluyó.

