El camino hacia la Copa Mundial 2026 entra en su fase más crítica y emocionante. La mañana de este martes 4 de marzo, a 100 días del arranque de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca con el duelo México vs Sudáfrica, la FIFA anunció oficialmente la apertura de la venta de boletos para el Torneo de Repechaje (Play-Off Tournament), el certamen definitivo que otorgará las últimas plazas para el Mundial de 48 equipos. Con sedes compartidas entre el Estadio Guadalajara (AKRON) y el Estadio Monterrey (BBVA), la afición mexicana tendrá la oportunidad única de presenciar duelos de vida o muerte a precios sorprendentemente accesibles.

Precios y dónde comprar los boletos para el Play-Off al Mundial 2026

En un contraste marcado con los elevados costos de la fase final del Mundial 2026, la FIFA ha establecido una política de precios sumamente atractiva para este torneo clasificatorio. Los boletos han salido a la venta con un costo que oscila entre los 200 y los 300 pesos mexicanos (aproximadamente entre 11.50 y 17.50 dólares).

Esta estrategia busca asegurar llenos en los estadios mundialistas de Guadalajara y Monterrey , permitiendo que las ciudades sede experimenten la atmósfera de la FIFA antes del silbatazo inicial del 11 de junio. Los boletos ya están disponibles para comprarse exclusivamente a través del portal oficial.

El formato: dos rutas, dos sueños

El torneo se divide en dos rutas, distribuidas geográficamente para maximizar la logística de los equipos participantes:

Ruta 1 (Sede: Guadalajara): Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo se disputarán un lugar. El ganador de esta llave entrará directamente al Grupo K, donde ya esperan potencias como la Portugal de Cristiano Ronaldo, Colombia y Uzbekistán.

Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo se disputarán un lugar. El ganador de esta llave entrará directamente al Grupo K, donde ya esperan potencias como la Portugal de Cristiano Ronaldo, Colombia y Uzbekistán. Ruta 2 (Sede: Monterrey): Bolivia, Surinam e Irak buscarán el último boleto. El vencedor se integrará al Grupo I, enfrentando un calendario de altísima exigencia contra Francia, Noruega y Senegal.

Las semifinales de estas llaves se llevarán a cabo el 26 de marzo, mientras que las dos grandes finales, donde se entregarán los pasaportes definitivos al Mundial, se jugarán el 31 de marzo.

El valor de la historia

Más allá de la competencia, este torneo de repechaje podría ser el escenario de hitos históricos. Selecciones como Nueva Caledonia y Surinam llegan a tierras mexicanas con la posibilidad real de clasificar a su primera Copa del Mundo.

Para las sedes de Guadalajara y Monterrey, estos partidos funcionan como un "ensayo general" técnico y operativo. Al ser estadios que albergarán juegos de fase de grupos y dieciseisavos de final en el verano, el Torneo de Repechaje permitirá poner a prueba los protocolos de seguridad, acceso digital de boletos y servicios de hospitalidad bajo estándares FIFA.

Advertencia al aficionado

La FIFA ha sido enfática: a pesar de los precios bajos, la seguridad digital no se relaja. Todos los boletos adquiridos deberán ser gestionados a través de la plataforma oficial. Se exhorta a la afición a evitar cualquier oferta en redes sociales o sitios secundarios, ya que la validez del acceso está ligada estrictamente a los documentos legales y la aplicación de boletaje de la FIFA.

A 100 días para la inauguración oficial del Mundial 2026, Guadalajara y Monterrey se preparan para ser el epicentro del drama futbolístico mundial, donde por solo 200 pesos, un aficionado podrá ser testigo de cómo se completa el cuadro de las 48 naciones que harán historia en el torneo.

