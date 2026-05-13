A tan solo poco de empezar el Mundial 2026, uno de los eventos más esperados del año, FIFA ha metido tensión a los derechohabientes de palcos en el Estadio Banorte. A través de un comunicado se dieron a conocer reglas específicas para los cinco partidos de la Copa del Mundo.

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FIFA dice reglas a dueños de palcos para el Mundial 2026

De acuerdo al comunicado, hay una serie de reglas que los dueños de palcos tendrán que seguir, como recoger boletos en fecha y horario por definir, y no los podrán vender, transferir o negociar a través de ningún intermediario, fuera de los canales oficiales de la FIFA, como por medio de redes sociales, plataformas digitales y cualquier otro no autorizado.

En el mismo comunicado también advierte que, en caso de infringir alguna de estas reglas, podrá cancelarlos de manera unilateral si existe una utilización o comercialización. Asimismo, otra sanción sería que no solo cancelaría los boletos mal utilizados, sino que podrían quedar fuera de todo el torneo, en caso de que el incumplimiento siga.

FIFA prohíbe meter alimentos en palcos del Mundial 2026

Además de esto, hay otras reglas para el uso de sus palcos, ya que no podrán meter alimentos ni bebidas; en su lugar deberán adquirir el paquete de "hospitality", que los incluye, y con eso recibirán sus boletos junto con el servicio contratado; estos paquetes tienen un costo que va de los 131 mil a los 261 mil pesos. Los titulares de los palcos deberán acudir al estadio por sus entradas.

¿Cuánto cuestan y qué incluyen los boletos Hospitality del Mundial?

Ante esta restricción, aquellas personas que vean los partidos en los palcos y deseen consumir alimentos deberán adquirir el paquete “hospitality”. El rango de precios varía de acuerdo al paquete que se adquiera. Estos son los costos de acuerdo a la información actualizada de FIFA:

Paquete Single Match: desde 34 mil 200 pesos hasta 119 mil 700 pesos.

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¿Qué partidos habrá en el Estadio Banorte?

En la cancha del Estadio Banorte se jugarán los siguientes partidos:

El partido inaugural entre México y Sudáfrica: 11 de junio

México vs. República Checa (último partido de fase de grupos): 24 de junio

Colombia vs. Uzbekistán (Grupo K): 17 de junio

16.º de final

Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I: 30 de junio

8vos. de final

Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80: 5 de julio

Cabe destacar que el Estadio Banorte deberá cambiar de nombre durante el torneo por disposición de FIFA y se llamará Estadio Ciudad de México.

Con información de SUN.

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