Este viernes, la FIFA confirmó el calendario del Torneo de Repechaje de la Copa Mundial 2026, duelos en los que se definirán los últimos boletos para la justa del próximo verano, y que se disputarán en México, con sedes en Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Guadalajara será la sede de la fase uno de repesca, en la que participarán Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Por su parte, el Estadio de Monterrey será la sede de la fase dos, serie conformada por Bolivia, Surinam e Irak.

Así se jugará el repechaje internacional al Mundial 2026

En el Estadio de Guadalajara, Nueva Caledonia y Jamaica pelearán en la semifinal por meterse a la final ante la RD Congo, rival contra el que se jugará el boleto mundialista. Mientras que en Monterrey, Surinam y Bolivia se verán las caras y el ganador irá ante Irak por el segundo boleto que dará el repechaje.

Las semifinales en ambas ciudades se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que las finales se disputarán el martes 31 del mismo mes. Todos los encuentros serán a partido único, lo que asegura duelos de gran tensión y sin margen de error para los futbolistas en la búsqueda de los últimos lugares para el Mundial 2026.

X / @fifamedia

Pese a dar a conocer las fechas, los horarios de los enfrentamientos no han sido revelados por la FIFA, por lo que serán anunciados posteriormente a través de su sitio web y redes sociales.

Los aficionados que estén interesados en adquirir entradas tendrán que realizar su solicitud a través de FIFA.com/tickets. La información detallada sobre la venta de boletos se dará a conocer a principios del próximo año.

Esta etapa de partidos de repechaje forma parte del camino hacia el Mundial 2026, que también incluye eventos clave como el Sorteo Final el 5 de diciembre en los Estados Unidos, con Washington D. C. como sede, y el 76º Congreso de la FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver, Canadá.

Después de concluir estas etapas del repechaje, además del sorteo y el congreso final de la FIFA, quedará todo listo para el inicio de la Copa Mundial, que dará inicio el 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

