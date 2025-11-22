¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic de Bilbao EN VIVO?

El Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45 mil espectadores, para saldar cuentas pendientes con el Athletic Club, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams.

Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario azulgrana, que reemplaza al Olímpico Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuïc.

Será, sin duda, una fiesta para el barcelonismo, y en la que el conjunto bilbaíno, con el que mantiene una enconada rivalidad, no desea ser un mero convidado de piedra.

Tampoco el Barça quiere estropear tan anhelada efeméride con un tropiezo que le alejaría del liderato, que actualmente ostenta el Real Madrid con tres puntos de ventaja sobre el equipo catalán.

Para intentar celebrar la vuelta a casa con una victoria, el Barcelona podrá contar eso sí, con dos futbolistas fundamentales para Hansi Flick que recientemente han abandonado la enfermería azulgrana aprovechando el parón de la competición por los compromisos de las selecciones nacionales.

Se trata del guardameta Joan García, totalmente recuperado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda de la que fue intervenido hace ocho semanas, y del extremo Raphael Dias 'Raphinha', que ha estado de baja por un período similar tras recaer de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a finales de septiembre.

HOY EN TV

Barcelona vs. Athletic Club Bilbao

Canal: Sky Sports

Horario: 9:15 hrs.