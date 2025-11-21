Este viernes, la Liga MX dio a conocer que el último partido del Play-In, Juárez vs Pachuca, ya tiene fecha y hora.

Será el domingo 23 de noviembre cuando los equipos de Bravos y Tuzos tengan la última oportunidad de conseguir su boleto a la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

El encuentro de los Cuartos de Final se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de Bravos, ya que terminó en mejor posición en la fase regular del campeonato.

x / @LigaBBVAMX

¿Cómo se definieron los equipos que pelearán el último boleto a la Liguilla?

Durante los dos últimos años, en el futbol mexicano, tras la fase regular del campeonato, clasifican directo a la Liguilla los mejores seis equipos, que en este Apertura 2025 fueron Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas.

Los otros dos boletos lo disputan los conjuntos que se ubicaron en los lugares del séptimo al décimo, y en el presente certamen fueron Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas.

Ayer, en la primera ronda del Play-In, los Xolos del uruguayo Sebastián Abreu remontaron para derrotar por 3-1 a Juárez y se clasificó para los cuartos de final con el séptimo puesto.

En el otro juego, con soberbios goles de Enner Valencia y Kenedy en la primera mitad, Pachuca logró una victoria de 3-1 sobre Pumas para seguir con esperanzas y enfrentarse con el perdedor de la otra llave, Juárez.

El próximo domingo el Bravos recibirá a Tuzos, por el último boleto disponible para la fase de los ocho mejores.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF