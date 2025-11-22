Los Charros de Jalisco se llevaron el primer juego de la serie al vencer 7-4 a los Algodoneros de Guasave en su visita al Kuroda Park. Aunque los tapatíos sufrieron un pequeño susto en la novena entrada baja, la sólida actuación al inicio y cierre del juego les permitió asegurar el triunfo con autoridad.

El primer golpe ofensivo llegó en la primera entrada con el jonrón de Michael Wielansky. Posteriormente, Mateo Gil y Jared Serna pusieron en movimiento la ofensiva con sencillos y robos de base que llevaron a Gil a anotar, consolidando una entrada productiva que marcó el juego.

A lo largo del juego, el lineup de Jalisco mantuvo presión constante, con batazos oportunos de Tirso y Julián Ornelas, Bligh Madris y Carlos Mendívil, generando tráfico en las almohadillas y obligando a la defensiva rival a realizar esfuerzos extra.

En la loma, Alemao Hernández dominó con autoridad, obligando a Guasave a contacto débil y limitando las oportunidades de embasarse. Cuando fue necesario, el bullpen jalisciense respondió con precisión: Isaac Jiménez, Miguel Aguilar y Gerardo Reyes entraron para controlar situaciones de peligro, cerrando cualquier intento de reacción rival.

La defensiva de Charros también fue clave, con jugadas impecables de Julián Ornelas, Cristopher Gastélum y Bligh Madris, quienes resolvieron outs en momentos críticos y evitaron que los Algodoneros se acercaran en el marcador.

En la novena alta, Guasave realizó cambios de lanzador, primero ingresando Víctor Buelna y luego Iván Izaguirre, pero la ofensiva de Charros aprovechó la situación y se destapó con cinco carreras. Carlos Mendívil y Michael Wielansky conectaron sencillos que impulsaron carreras, mientras Julián Ornelas bateó un doble que trajo tres más. Jared Serna añadió otro sencillo que sumó una carrera adicional, cerrando la noche con un 7-0 parcial.

En la novena baja, Guasave produjo cuatro carreras gracias a sencillos de Levi Jordan, Phillip Ervin y Yael Romero, apoyados por bases por bolas y un error de Tirso Ornelas. Estas jugadas permitieron que Jordan, Ervin y Romero anotaran, pero la reacción llegó demasiado tarde, dejando el marcador final en 7-4 a favor de Jalisco.

Este sábado 22 de noviembre, los Charros de Jalisco visitarán nuevamente la casa de Guasave en el estadio Francisco Carranza Limón, en busca de otro triunfo para quedarse con la serie.

