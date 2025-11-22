Copa Davis: Italia va a la final por tercer año consecutivo

La selección italiana de tenis, capitaneada por Filippo Volandri y sin Jannik Sinner en sus filas, se clasificó a su tercera final de Copa Davis consecutiva al batir a Bélgica 6-3, 6-7, 7-6, tras salvar siete puntos de partido en un dramático juego de semifinales.

Al igual que contra Austria, las victorias de Matteo Berrettini en el primer turno y de Flavio Cobolli en el segundo, tras casi tres horas de maratón ante Zizou Bergs en las que salvó siete bolas de partido, permitieron descansar de nuevo a Lorenzo Sonego y a los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, todavía inéditos en lo que va de torneo.

El tiebreak del set final 17-15 fue el sexto más largo en la historia de la Copa Davis.

En la pelea por el título, la Azzurra espera rival, que saldrá del duelo entre España y Alemania que se celebra el día de mañana.

La final de la Copa Davis es la sexta edición que tiene al campeón decidido en una sede neutral.