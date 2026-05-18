Fermín López, figura destacada del Barcelona FC, quedó fuera del Mundial 2026 de la FIFA tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho . El incidente ocurrió ayer en el estadio Camp Nou durante el partido contra el Real Betis, obligando al jugador a abandonar el campo al medio tiempo por un dolor intenso. Los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico para el joven talento, quien ahora enfrenta un proceso de recuperación prolongado que trunca sus aspiraciones internacionales con la selección española .

Parte médico de Fermín López. X / @FCBarcelona

El quirófano espera al campeón

Los servicios médicos del club catalán confirmaron que el mediocampista requiere intervención quirúrgica para reparar el daño óseo en su pie. Esta baja representa un golpe duro para el esquema del seleccionador Luis de la Fuente. La ausencia del canterano obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de urgencia a escasas semanas de anunciar la lista oficial de convocados para la gran cita del balompié .

Resumen del choque contra el Betis

A pesar de la mala noticia médica, el equipo dirigido por Hansi Flick logró imponerse con un marcador de 3-1 ante el conjunto verdiblanco . Raphinha brilló en el terreno de juego con un doblete, mientras que Joao Cancelo selló el triunfo a favor de los locales. Este despliegue ofensivo dejó sin efecto el gol de penal anotado por Isco para los visitantes en la primera mitad.

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Despedida emotiva en el Camp Nou

El encuentro sirvió como escenario perfecto para decir adiós a Robert Lewandowski, quien disputó su último partido frente a la afición blaugrana . La escuadra catalana dominó las acciones desde el silbatazo inicial, demostrando una superioridad táctica absoluta frente a un rival que ya tenía asegurado su boleto a la próxima Champions League. Los aplausos bajaron desde las gradas para ovacionar al delantero polaco, cerrando un ciclo lleno de goles y celebraciones en la institución culé bajo un ambiente de nostalgia.

We spent four beautiful years together. �� pic.twitter.com/1R5iNraiUz— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2026

El camino truncado para López

El impacto de esta lesión altera los planes de España a muy poco tiempo del debut mundialista. La afición culé celebra el campeonato obtenido y despide a sus ídolos con honores, pero lamenta la tragedia deportiva de un joven que soñaba con levantar la copa más codiciada del deporte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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