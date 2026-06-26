La vida nos puede llevar por distintos caminos y, en ocasiones, enviarte a lugares lejanos. Rafael Cobas es uno de esos casos, en los que un nacido en el País Vasco, al norte de España, aterrizó hace 35 años y recibir a su selección es recibir un pedacito de su país, luego de no poder verlos en su tierra hace seis años en la Eurocopa.

“Es un honor ver a mi país aquí en mi segundo país que es México, es un oportunidad única, se siente muy bien la vibra, el ambiente, la atmósfera, todo está padrísimo, la organización está bastante bien. No había visto a España. Iba a ir a la Euro pero se cambió de sede debido a la pandemia cuando iba a ser en Bilbao”, detalló Rafa.

Una familia, dos culturas

El bilbaíno, con el escudo de su club, el Athletic al frente, no llegó solo al partido, estuvo acompañado de su familia con su esposa Karla, tapatía, a quien le ha transmitido una parte de ese cariño por el país ibérico y uno de sus hijos, Iker, también con la playera colchonera y, residiendo aquí, viven día a día esa mezcla de la cultura tapatía con las pinceladas españolas.

“Es muy padre porque el Mundial es en mí país, en mi ciudad y España juega aquí. Da mucha emoción saber que está España de visita y es algo muy feliz para nosotros”, comentó Karla.

“Es raro porque estoy viendo a mi segunda selección en casa de la primera y además en mi estadio, en la que es la casa de mi equipo mexicano que son las Chivas entonces es una sensación rara. Veo muchos chavos, gente en sus veintes, treintas y creo que va a haber mucho ambiente y mucha fiesta”, dijo Iker.

Semejanzas en la fiesta mundialista

Por su parte, Cobas también admitió que el ambiente puede ser bueno entre los tapatíos y españoles y pueden compaginar muy bien en el ambiente de fiesta mundialista.

“Está muy bien, a veces puede ser por zonas de España pero es muy parecido allá el relajo, sobre todo les gusta en el sur, en la región de Andalucía, entonces se van a adaptar sin ningún problema”, señaló.

Con un futuro inmediato favorable para su país este viernes, pero un recorrido hasta Cuartos de Final en su pronóstico para La Roja, Rafa y su familia, con la nostalgia de por medio, vieron el partido con la representación de los jugadores para hacerlo recordar su tiempo en la tierra que lo vio nacer.

NG