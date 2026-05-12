La cuenta regresiva está en marcha y faltan solo 29 días para que comience el Mundial 2026, el torneo que volverá a captar la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Con la emoción creciendo a medida que se acerca el silbatazo inicial, también es un buen momento para mirar atrás y recordar la historia de la máxima competencia del futbol organizada por la FIFA.

Conocer a las selecciones que han logrado conquistar este torneo permite entender la dimensión del reto que enfrentarán los equipos que buscarán hacer historia en esta nueva edición.

Desde la primera Copa del Mundo, disputada en 1930, han sido muy pocos los países que consiguieron llegar a la cima y levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

En esta nota repasamos a los campeones históricos del Mundial: quiénes marcaron época, en qué años se coronaron y en qué escenarios levantaron la copa.

El último monarca: La hazaña de Argentina en Qatar 2022

Argentina es, hasta ahora, la selección que tiene en sus manos el título de campeón del mundo, una conquista que sigue muy presente entre los aficionados. Su consagración llegó en Qatar 2022, una Copa del Mundo atípica por disputarse a finales de año, pero que dejó una final que ya ocupa un lugar especial en la historia del futbol.

AFP / ARCHIVO

En aquel torneo, la Albiceleste levantó su tercera copa mundialista después de un partido lleno de intensidad, emociones y cambios de ritmo que mantuvieron la tensión hasta el último minuto.

El duelo por el título terminó 3-3 ante Francia tras los 90 minutos y el tiempo extra, en una batalla que regaló momentos inolvidables.

Todo se resolvió desde el punto penal, donde Argentina se impuso 4-2 para sellar una noche histórica y volver a la cima del futbol mundial.

El dominio absoluto: Las selecciones con más estrellas

Aunque Argentina es el campeón vigente, Brasil se mantiene como la selección más ganadora en la historia de la Copa del Mundo.

Con cinco títulos en sus vitrinas y cinco estrellas en el escudo, la "Canarinha" sigue siendo una de las grandes potencias del futbol mundial y el rival que cualquier selección sueña con superar en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Lista de selecciones campeonas de la Copa del Mundo de futbol

Como ya se dijo antes, cuando se habla de historia en los Mundiales, Brasil ocupa un lugar aparte. La selección sudamericana es la máxima ganadora del torneo y presume cinco títulos que la colocan en la cima. Sus consagraciones llegaron en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Muy cerca aparecen dos potencias europeas que también dejaron una huella que difícilmente el tiempo borrará. Alemania suma cuatro campeonatos conquistados en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, mientras que Italia también presume cuatro coronas, obtenidas en 1934, 1938, España 1982 y Alemania 2006. Ambas selecciones forman parte del grupo más exitoso en la historia del certamen.

Argentina, actual campeona del mundo, también ocupa un lugar privilegiado entre las selecciones más laureadas. La Albiceleste ha levantado la copa en tres ocasiones: en 1978 como anfitriona, en México 1986 y más recientemente en Qatar 2022.

En el grupo de bicampeones aparecen Uruguay y Francia. La selección charrúa fue protagonista desde el origen del torneo al conquistar la primera edición en 1930 y repetir la hazaña en 1950. Por su parte, Francia logró sus títulos en casa durante 1998 y posteriormente en Rusia 2018, siendo una de las potencias más constantes de las últimas décadas.

El selecto grupo de campeones mundiales lo completan Inglaterra y España, dos selecciones que lograron tocar la gloria en una sola ocasión. Los ingleses levantaron el trofeo en 1966, mientras que España hizo historia con su conquista en Sudáfrica 2010.

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

Alemania (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006) 3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

Argentina (1978, 1986, 2022) 2 títulos: Uruguay (1930, 1950), Francia (1998, 2018)

Uruguay (1930, 1950), Francia (1998, 2018) 1 título: Inglaterra (1966), España (2010)

Cronología de gloria: Todas las finales desde 1930

Para entender cómo se ha escrito la historia de la Copa del Mundo, vale la pena revisar cada una de las finales que definieron al campeón. Cada partido por el título dejó momentos únicos, consagró a distintas generaciones y fue moldeando la identidad del torneo más importante del futbol internacional.

Desde la primera edición disputada en Sudamérica hasta la más reciente celebrada en Medio Oriente, el Mundial ha cambiado con el paso del tiempo, sumando escenarios memorables, duelos históricos y selecciones que lograron dejar su huella para siempre.

Estos fueron los resultados oficiales de las finales que marcaron a cada campeón del mundo a lo largo de la historia:

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay).

1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia).

1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia).

1950: Uruguay a Brasil 2-1 (en Brasil).

Dato clave: En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro, pero Uruguay se impuso al conquistar el último partido, equivalente a una final.

1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza).

1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia).

1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile).

1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra).

1970: Brasil a Italia 4-1 (en México).

1974: Alemania Federal (RFA) a Países Bajos 2-1 (en Alemania/RFA).

1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en prórroga (en Argentina).

1982: Italia a Alemania 3-1 (en España).

1986: Argentina a Alemania Federal (RFA) 3-2 (en México).

1990: Alemania a Argentina 1-0 (en Italia).

1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos).

1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia).

2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón).

2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania).

2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica).

2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil).

2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia).

2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Qatar).

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, conocer la historia del torneo permite vivir la competencia desde otra perspectiva. Entender qué selecciones marcaron época, en qué momentos alcanzaron la gloria y en qué escenarios levantaron la copa ayuda a darle mayor dimensión a cada partido.

Cada edición suma nuevas historias, figuras inolvidables y capítulos que terminan formando parte de la memoria del futbol. Por eso, mirar al pasado también es una forma de entender todo lo que estará en juego en la próxima Copa del Mundo.

Con el arranque del torneo cada vez más próximo, la gran pregunta ya está sobre la mesa: ¿alguna selección podrá acercarse al dominio histórico de Brasil o veremos a un campeón que sorprenda al mundo?

*Con información de AFP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: A un mes del Mundial 2026: ESTE es el calendario completo del torneo de la FIFA

OF