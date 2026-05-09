¿Cómo añadir a EL INFORMADOR como fuente preferida del Mundial 2026 en Google? Haz ESTO para que te aparezca primero

Google, el gigante del Internet, habilitó una función conocida como Fuentes Preferidas. Esta herramienta devuelve el poder de elección a los lectores frente a los constantes y, a veces, impredecibles cambios del algoritmo. Básicamente, esta configuración permite que tú decidas exactamente qué medios de comunicación aparecen primero en la codiciada sección de "Noticias destacadas" y en tu feed diario de Google Discover. Una de las secciones que se pueden ajustar es la de Deportes, especialmente de cara al Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Para los habitantes de Guadalajara y de todo el Estado de Jalisco, una de las sedes del torneo de la FIFA, esto representa acceso inmediato a información verificada y relevante. Podrás consultar noticias sobre los partidos, el antes, durante y después de cada encuentro, además de reportes de tráfico rumbo a los estadios AKRON, BBVA y Azteca, alertas del clima y otros temas clave de la justa, todo sin filtros ni intermediarios.

Al elegir a EL INFORMADOR como tu medio de cabecera para el Mundial 2026, aseguras que el periodismo local, respaldado por más de un siglo de rigor histórico, esté siempre visible y a un solo clic de distancia en tu pantalla.

Cómo añadir a EL INFORMADOR en tu buscador

Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:

Paso 1: Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.

Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil. Paso 2: Da clic en este enlace https://www.google.com/preferences/source?q=informador.mx

Da clic en este enlace Paso 3: En el menú desplegable que aparecerá, da clic en la casilla de la derecha que aparece en blanco.

Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.

Asegura tu información también desde Google News

Si eres usuario frecuente de Google News y quieres mantenerte al día durante el Mundial 2026, el proceso para priorizar nuestras noticias es igual de simple.

Abre la aplicación de noticias directamente en tu dispositivo móvil.

Utiliza la herramienta de la lupa en la parte superior y escribe el nombre de nuestro diario.

Toca el botón que dice "Seguir", el cual aparecerá de forma destacada en la parte superior derecha de tu pantalla.

A partir de ese momento, nuestras investigaciones, crónicas deportivas y reportajes aparecerán con mayor relevancia en tus recomendaciones personalizadas, para que no te pierdas los temas que marcan la agenda durante la celebración del Mundial 2026, con Guadalajara como una de sus sedes principales.

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