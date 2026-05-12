El mejor partido de los Lakers de Los Ángeles contra el Thunder no fue suficiente. En el encuentro más reñido de la eliminatoria, Thunder de Oklahoma venció con marcador de 115-110, completó la barrida sobre la quinteta californiana y se convirtió en el primer clasificado a la final de la Conferencia Oeste. El futuro de LeBron James quedó en vilo.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos con una decena de ellos en el último periodo, adornados con 8 asistencias, mientras que Ajay Mitchell, que venía de una noche con récord de puntos el sábado, dejó una nueva marca personal con 28 unidades y los dos tiros libres que aniquilaron las posibilidades de su rival.

LeBron James, en el que de momento parece su último partido con la franquicia, llegó al doble-doble con 24 puntos y 12 rebotes; Austin Reaves llegó a 27 puntos, Rui Hachimura colaboró con 25 y el gran invitado sorpresa desde la banca fue Jaxson Hayes con 18 unidades que fueron un elemento clave durante el segundo medio.

Los Lakers, que no jugaron mal la eliminatoria pero atravesaron lapsos de desatención que pagaron caro en cada partido, jugaron con mayor intensidad y estuvieron cerca de evitar que los actuales monarcas sacaran las escobas, con el público en la Crypto Arena entregado completamente cuando su equipo empezó a remontar una diferencia de doble dígito en el tercer episodio.

Tomaron una ventaja en el último cuarto a la que se aferraron con uñas y dientes, pero entraron en un parcial negativo en el que Oklahoma se puso por delante por hasta seis puntos. No bajaron los brazos y recuperaron el liderato con grandes jugadas de Rui Hachimura y Marcus Smart, pero el aro se tapó al final del encuentro y esa última luz de esperanza duró poco tiempo encendida.

Ahora el Thunder gozará de algunos días importantes de descanso mientras los Spurs y Timberwolves terminan una batalla de al menos dos partidos más, además de que ahora tienen una estadística favorable, al ser el cuarto equipo que barre a LeBron (Spurs en 2007, Warriors en 2018 y Nuggets en 2023) y todos terminaron levantando el título.

