La actividad internacional del futbol continúa este martes 12 de mayo de 2026 con una cartelera que reúne encuentros en Europa, Sudamérica, Norteamérica y Medio Oriente. La jornada incluye partidos de liga, series de eliminación directa y compromisos que pueden marcar el rumbo de varios equipos en la recta decisiva de sus respectivas competencias.

Desde los duelos de LaLiga de España hasta el choque estelar de la Saudi Pro League, la programación ofrece opciones para seguir futbol en vivo durante gran parte del día. Si buscas qué partidos ver hoy y en qué canales estarán disponibles, aquí puedes consultar la agenda completa con horarios y transmisiones oficiales.

Partidos HOY martes 12 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Celta vs Levante | 11:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5

Real Betis vs Elche | 12:00 | SKY Sports

Osasuna vs Atlético de Madrid | 13:30 | SKY Sports

Partidos HOY martes 12 de mayo de 2026 - Championship EN VIVO

Playoffs Semi-Final

Southampton vs Middlesbrough | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 3

Partidos HOY martes 12 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Nassr vs Al Hilal | 12:00 | FOX One

Partidos HOY martes 12 de mayo de 2026 - Copa do Brasil EN VIVO

Fluminense vs Operário PR | 18:30 | ESPN 4, Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de algunos partidos. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF