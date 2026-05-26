Este martes 26 de mayo de 2026 habrá partidos de futbol en diferentes competencias nacionales e internacionales, con encuentros distribuidos desde las primeras horas del día y partidos en Sudamérica, Europa y categorías juveniles. La programación contempla duelos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga F de España y otros torneos que podrán verse tanto por televisión como en plataformas de streaming.Para que armes un plan acorde a tus gustos, te compartimos la agenda donde podrás consultar todos los partidos programados para hoy martes, así como sus horarios y canales de transmisión en vivo.Google cuenta con una función llamada Fuentes Preferidas. Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover.Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF