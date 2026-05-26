Este martes 26 de mayo de 2026 habrá partidos de futbol en diferentes competencias nacionales e internacionales, con encuentros distribuidos desde las primeras horas del día y partidos en Sudamérica, Europa y categorías juveniles. La programación contempla duelos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga F de España y otros torneos que podrán verse tanto por televisión como en plataformas de streaming.

Para que armes un plan acorde a tus gustos, te compartimos la agenda donde podrás consultar todos los partidos programados para hoy martes, así como sus horarios y canales de transmisión en vivo.

Partidos HOY martes 26 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Saint Etienne vs Nice | 12:45 | FOX One

Partidos HOY martes 26 de mayo de 2026 - Liga F EN VIVO

Badalona Women vs Real Madrid | 11:00 | DAZN

Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife | 13:00 | DAZN

Partidos HOY martes 26 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Lanús vs Mirassol | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2

LDU Quito vs Always Ready | 16:00 | Disney+ Premium

Estudiantes LP vs Medellín | 18:30 | Disney+ Premium

CR Flamengo vs Cusco FC | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

Nacional vs Coquimbo Unido | 18:30 | Disney+ Premium

Universitario vs Deportes Tolima | 18:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY martes 26 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Fase de grupos

Palestino vs Deportivo Riestra | 16:00 | Disney+ Premium

San Lorenzo vs Deportivo Recoleta | 18:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY martes 26 de mayo de 2026 - Divisional C EN VIVO

CA Lito vs CA Artigas | 16:30 | Antel TV Internacional

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