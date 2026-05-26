MLB: Los Astros añaden otro no-no colectivo

Los Astros de Houston firmaron ayer otra actuación para la historia. El japonés Tatsuya Imai y los relevistas Steven Okert y Alimber Santa se combinaron para lanzar un juego sin hits ni carreras en la victoria 9-0 sobre los Rangers de Texas. Fue el primer no-hitter en Grandes Ligas desde que Shota Imanaga y dos relevistas de los Cachorros de Chicago se combinaron en una victoria 12-0 sobre Pittsburgh el 4 de septiembre de 2024, y el número 17 en temporada regular para la franquicia texana y el cuarto combinado.

Imai trabajó seis entradas en su mejor actuación desde su llegada a las Mayores. Aunque batalló con el control al inicio y otorgó cuatro bases por bolas, logró retirar a 16 bateadores consecutivos tras la primera entrada. El derecho japonés utilizó 97 lanzamientos, 57 de ellos en strike, y permitió que Houston encaminara otro capítulo memorable en su historia monticular.

Steven Okert tomó el relevo en la séptima entrada y mantuvo intacta la hazaña, pese a conceder una base por bolas. Después apareció el dominicano Alimber Santa, quien retiró a los seis bateadores que enfrentó en apenas 24 pitcheos para completar la joya colectiva.

Santa, de 23 años, se convirtió además en el primer pitcher en terminar un juego sin hits ni carreras durante su debut en Grandes Ligas.

Houston confirmó así su dominio reciente desde la loma, al conseguir tres de los últimos siete juegos sin hits ni carreras registrados en las Mayores. El antecedente más reciente de la franquicia había sido el de Ronel Blanco en abril de 2024, además del histórico juego combinado conseguido en la Serie Mundial de 2022 frente a Filadelfia.