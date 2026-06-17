Caliente se une a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un acuerdo histórico para la marca

Hay momentos que definen para siempre la historia de una marca. Este es uno de ellos. Con enorme orgullo, Caliente.mx, la plataforma líder de entretenimiento deportivo en México y el patrocinador que más ha impulsado el deporte en nuestro país; anuncia oficialmente su incorporación como Proveedor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de la competición global más importante del fútbol mundial que, por cuarta vez en su historia, llega a territorio mexicano, así como a Canadá y Estados Unidos.

Este logro es el resultado de años de desarrollo constante, una visión audaz y un compromiso genuino con el deporte, inigualable en la industria. Caliente.mx no solo es la casa de apuestas número uno en México; es la marca que ha transformado la manera en que millones de aficionados viven, sienten y celebran el deporte. Hoy, ese liderazgo alcanza su expresión más grande y ambiciosa.

Con este acuerdo histórico, Caliente.mx tendrá una presencia estratégica y de gran visibilidad en 10 partidos que se disputarán en los estadios más emblemáticos del país: el Estadio Ciudad de México, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey. Caliente.mx será testigo y protagonista clave de cada partido de la Selección Nacional de México, ante la mirada del mundo.

Lo que hace que este momento sea aún más extraordinario es la magnitud del compromiso de Caliente.mx con el deporte mexicano. La marca es patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, de la Copa de Campeones de la Concacaf, de 13 clubes de la Liga MX y, ahora, de la propia Copa Mundial de la FIFA 2026. Ninguna otra marca en México ha invertido tanto, con tal alcance y profundidad, en el fútbol.

"Convertirnos en Proveedor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en nuestro propio país es un logro histórico. Esta plataforma nos permitirá conectar más profundamente con la afición mexicana durante los 10 partidos que se jugarán en casa, reforzando nuestro orgullo por patrocinar tanto este gran evento como a nuestra Selección Nacional", declaró Fernanda Sainz, Directora Comercial (CCO) de Caliente.mx.

La magnitud de este acuerdo trasciende las cifras. Ser Proveedor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México significa que Caliente.mx estará presente en los partidos más importantes, en los momentos más emotivos y en los goles que harán historia.

La Copa Mundial de la FIFA es el torneo más grande que el fútbol puede ofrecer: 48 selecciones, 104 partidos, tres países anfitriones y una audiencia global. Caliente.mx, empresa mexicana, no solo será testigo de esta historia, sino que formará parte de ella.

SV