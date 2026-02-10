Conoce las canciones que Donovan Carrillo usará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinador artístico de origen tapatío busca hacer historia en Milano Cortina 2026, al contar con una propuesta musical que fusiona la emotividad del rock and roll con la energía de sus raíces. Si te interesa saber más al respecto, aquí te contaremos todos los detalles.

Con la mira puesta en superar su histórica actuación de Beijing 2022, Donovan Carrillo ha revelado oficialmente el repertorio musical que acompañará sus rutinas en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El mexicano apuesta por una estrategia que combina sofisticación técnica y un vibrante tributo a una de las máximas leyendas de la música: Elvis Presley.

Programa Corto: Energía y precisión latina

Para su programa corto, Carrillo trabajó con Romain Haguenauer, un coreógrafo francés de élite mundial. La pieza elegida para este primer encuentro es “Hip-Hip Chin Chin”. Esta elección no es casualidad; debido a que el patinador jalisciense busca proyectar una explosión de ritmo cercano a sus raíces, diseñada específicamente para cautivar a los jueces con precisión y dinamismo desde los primeros segundos.

Programa Libre: Un tributo icónico al "Rey del Rock and roll"

La verdadera apuesta por el espectáculo llegará con su programa libre, en esta ocasión, Donovan se aleja un poco de las referencias mexicanas directas para rendir tributo a Elvis Presley en una rutina que promete ser excepcional.

El repertorio para este segmento incluye un mix entre las siguientes tres canciones:

"My Way": Iniciando con una versión de Cédric Tour y la interpretación de Presley, pieza con la que el patinador asegura tener una conexión emocional profunda.

"Trouble": Interpretada por Austin Butler, aportando intensidad a la mitad de la rutina.

"Jailhouse Rock" y "A Little Less Conversation": Para cerrar con la energía clásica del rock and roll.

Esta selección musical representa la evolución de un deportista que ha pasado de usar temas de Juan Gabriel y Carlos Santana a explorar nuevos horizontes sin perder su esencia competitiva.

¿Dónde ver EN VIVO el debut de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026?

La primera prueba para Donovan Carrillo está programada para este martes 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena, sede de las pruebas de patinaje artístico y patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno. Arrancará a las 11:30 horas locales y podrá verse a través de ViX Premium y Claro Sports.

Fecha y hora: martes 10 de febrero, 11:30 horas

martes 10 de febrero, 11:30 horas Sede: Milano Ice Skating Arena, Milán, Italia

Milano Ice Skating Arena, Milán, Italia Transmisión (canales): ViX Premium y Claro Sports

