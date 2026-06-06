Un día después de llegar a Guadalajara, la selección de Corea del Sur se puso manos a la obra y realizó su primer entrenamiento en Verde Valle , que será su sede operativa durante su estancia en la Perla Tapatía a lo largo de la justa mundialista. La primera sesión estuvo acompañada por aficionados que pudieron ingresar a las instalaciones para observar de cerca a los futbolistas asiáticos.

Aproximadamente 750 personas, entre niños de las escuelas de futbol del Guadalajara, sus entrenadores, integrantes de la Fundación Jorge Vergara e invitados especiales, fueron los afortunados que llegaron con horas de anticipación. Los asistentes pudieron disfrutar de tortas ahogadas, lonches o ramen, mientras un mariachi amenizaba la jornada. Además, llenaron las gradas instaladas dentro del club y otras colocadas a lo largo de la cabecera y la lateral de la cancha.

Amaury Vergara estuvo presente y dio la bienvenida a sus huéspedes antes de que comenzara la práctica con un mensaje en inglés.

“Para Guadalajara es un honor darle la bienvenida al equipo nacional de Corea del Sur, que inspira admiración y afecto en todo el mundo y está lleno de jugadores talentosos que militan en algunos de los mejores clubes”.

“Les doy la bienvenida a la sede más mexicana, que también es hogar del equipo más importante del país, las Chivas. Confío en que se llevarán grandes recuerdos de la ciudad. Sus partidos serán en uno de los mejores estadios del mundo. Les deseo la mejor de las suertes y espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase”, expresó el propietario del Guadalajara.

Cerca de las tres de la tarde, la selección coreana comenzó a ingresar a la cancha 1 de la casa de las Chivas . Primero apareció el cuerpo técnico encabezado por Hong Myung-bo para preparar todo lo necesario. Poco a poco fueron entrando los protagonistas y comenzó la búsqueda de la gran estrella del equipo: Heung-min Son.

Durante el trote de calentamiento, la figura del LAFC y exjugador del Tottenham se mantuvo apartada del grupo, aunque rápidamente fue identificada por el público, que comenzó a vitorearlo y a corear su nombre cada vez que el equipo pasaba frente a las gradas. Tras varios minutos de preparación física, llegaron los ejercicios en espacios reducidos cerca de los aficionados, que celebraban cada acierto frente al arco y animaban a los Tigres de Asia.

La actividad estuvo enfocada en aspectos técnicos, físicos y de recuperación, como parte de su proceso de adaptación a la ciudad, apenas un día después de su llegada . El trabajo táctico y estratégico de cara a su debut frente a Chequia, el próximo jueves, no fue abordado durante la hora y media de práctica que sostuvo el conjunto asiático.

La emoción de los niños por ver a Son y por cada acercamiento de los futbolistas a la zona donde se encontraban era evidente. Para los pequeños aficionados y sus entrenadores, la experiencia resultó inolvidable.

Jair Pacheco, entrenador de Chivas Gigantera, acudió junto con otros 17 profesores y 80 niños.

“Por parte de la directiva nos hicieron llegar un comunicado sobre esta actividad. Para los chavos fue un gran impacto; estaban muy emocionados. Sea la selección que sea, ellos tienen el sueño de jugar un Mundial y esta experiencia fue muy fructífera para ellos”.

Ricardo Reyna, de Chivas Chapalita, acudió acompañado de Matías, Sebastián y Sebas para observar a los Guerreros Taegeuk.

“Muy emocionados, la verdad. Se siente muy chido. Lo que más emociona es que sucede aquí y tener la oportunidad de vivirlo”, expresaron mientras esperaban ver de cerca a Son.

Una vez concluido el entrenamiento, la afición se quedó con las ganas de convivir con los futbolistas . Mientras las gradas se vaciaban y los jugadores abandonaban el campo para cumplir con otras actividades, Amaury Vergara fue quien se tomó el tiempo de atender a los asistentes, firmar autógrafos y tomarse fotografías con niños y jóvenes.

SV