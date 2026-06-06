La selección de Argentina afronta este sábado un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando se mida ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Lionel Messi , cuya participación permanece en duda debido a una molestia muscular que lo ha mantenido bajo observación médica durante los últimos días.

El capitán de la Albiceleste sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo durante su más reciente encuentro con Inter Miami, situación que obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a manejar con cautela su recuperación. Aunque el astro argentino ha mostrado avances positivos y ya realiza parte de los entrenamientos junto al grupo, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que no vea actividad frente a Honduras.

"Leo viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo, ya no está totalmente diferenciado. Puede ser que forme parte de algunos minutos de los amistosos, ya veremos si el de mañana", explicó Scaloni en conferencia de prensa.

A sus 38 años, Messi se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo y la prioridad del cuerpo técnico es que llegue en plenitud física al debut mundialista del próximo 16 de junio ante Argelia . En caso de no jugar contra Honduras, el delantero todavía tendría la oportunidad de sumar minutos en el segundo amistoso frente a Islandia, programado para el 9 de junio.

Argentina llega con varias bajas

La situación de Messi no es el único motivo de preocupación para la vigente campeona del mundo. El portero Emiliano "Dibu" Martínez se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha y fue descartado para ambos partidos de preparación, aunque se espera que esté listo para el arranque del torneo.

En defensa, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel continúan recuperándose de lesiones musculares, mientras que Cristian Romero apenas ha retomado los entrenamientos con el grupo tras superar un esguince de rodilla. Nicolás Paz también está descartado para enfrentar a Honduras debido a un fuerte golpe en la rodilla.

Además, Leandro Paredes y Julián Álvarez llegaron a la concentración con molestias físicas, por lo que su participación en los amistosos también está siendo evaluada.

"No vamos a arriesgar a ningún jugador en los amistosos, haremos un mix", advirtió Scaloni, dejando claro que el objetivo principal es preservar a sus futbolistas para la defensa del título mundial.

Honduras busca dar la sorpresa

Por su parte, Honduras encara el compromiso con ilusión y con una de sus principales novedades en la convocatoria: Keyrol Figueroa , delantero de las categorías inferiores del Liverpool, quien podría debutar con la selección mayor.

La historia favorece ampliamente a Argentina, ya que la selección centroamericana nunca ha logrado vencer a la Albiceleste. De hecho, el antecedente más reciente fue una victoria argentina por 3-0 en la preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, encuentro en el que Messi marcó dos goles.

Más allá del resultado, el amistoso servirá para medir el estado físico de varios jugadores argentinos y determinar si Messi está listo para regresar a las canchas antes del inicio de la Copa del Mundo.

SV