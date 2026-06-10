Mundial 2026: Esta es la lista de partidos que jugará la Selección Mexicana

La Selección Mexicana jugará este jueves en el Estadio de la Ciudad de México, dando comienzo al torneo más importante de futbol en el mundo.

Esta es la lista de los partidos que jugará la Selección Mexicana en la fase de grupos

México vs Sudáfrica - 13:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México

México vs Corea del Sur - 19:00 horas en el Estadio Guadalajara

México vs Chequia - 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México

¿Y después de la fase de grupos?

Si la Selección Mexicana supera la fase de grupos, los siguientes partidos dependen del sitio que ocupe en su sector al término de la primera ronda.

En caso de que el Tricolor termine como líder del Grupo A, jugará los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca el próximo 30 de junio, enfrentando a uno de los mejores terceros lugares (de los sectores G, E, F, H o I).

Por el contrario, si los dirigidos por Javier Aguirre avanzan en la segunda posición, se despedirán de territorio mexicano; su siguiente compromiso será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde buscarán su pase a octavos ante el sublíder del Grupo B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza).

NG