Miércoles, 10 de Junio 2026

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Mundial 2026: Esta es la lista de partidos que jugará la Selección Mexicana

El Mundial de la FIFA 2026 inicia este jueves 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana jugará el partido inaugural contra la Selección de Sudáfrica 

Por: Nadia González

La Selección Mexicana jugará este jueves en el Estadio de la Ciudad de México, dando comienzo al torneo más importante de futbol en el mundo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Selección Mexicana jugará este jueves en el Estadio de la Ciudad de México, dando comienzo al torneo más importante de futbol en el mundo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Selección Mexicana jugará este jueves en el Estadio de la Ciudad de México, dando comienzo al torneo más importante de futbol en el mundo. 

Esta es la lista de los partidos que jugará la Selección Mexicana en la fase de grupos 

  • México vs Sudáfrica - 13:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México
  • México vs Corea del Sur - 19:00 horas en el Estadio Guadalajara
  • México vs Chequia - 19:00 horas en el Estadio de la Ciudad de México 

¿Y después de la fase de grupos? 

Si la Selección Mexicana supera la fase de grupos, los siguientes partidos dependen del sitio que ocupe en su sector al término de la primera ronda. 

LEER: Calendario de partidos del Mundial 2026 que transmitirá TUDN

En caso de que el Tricolor termine como líder del Grupo A, jugará los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca el próximo 30 de junio, enfrentando a uno de los mejores terceros lugares (de los sectores G, E, F, H o I). 

Por el contrario, si los dirigidos por Javier Aguirre avanzan en la segunda posición, se despedirán de territorio mexicano; su siguiente compromiso será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde buscarán su pase a octavos ante el sublíder del Grupo B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza).

NG

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