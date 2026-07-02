Cabo Verde encarará este viernes 3 de julio el partido más importante de su historia cuando enfrente a Argentina en el Estadio Miami a las 16:00 horas por un boleto a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Aunque los pronósticos favorecen ampliamente al vigente campeón del mundo y apenas otorgan un 1% de probabilidad al conjunto africano , la ilusión permanece intacta entre los Tiburones Azules, que buscarán firmar la mayor sorpresa del torneo.

La gran revelación del Grupo H

Si algo ha demostrado Cabo Verde durante este Mundial es que los pronósticos no juegan los partidos. En su debut mundialista, el equipo africano se ha convertido en la gran revelación del torneo al superar una fase de grupos que parecía prácticamente imposible, ganándose el cariño y respeto del mundo.

Ubicado en el grupo H con selecciones de la talla de España y Uruguay, Cabo Verde logró asegurar el segundo lugar gracias a tres empates que reflejaron su capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Resistir frente a dos campeones del mundo, además de contribuir a la eliminación de la Celeste, le permitió adjudicarse el reconocimiento de aficionados y expertos.

La principal virtud del conjunto caboverdiano ha sido su disciplina táctica. Con una defensa ordenada y una enorme capacidad para soportar la presión rival, ha encontrado la manera de mantenerse competitivo incluso cuando el dominio territorial pertenece al adversario.

El muro frente al campeón

Sin embargo, el desafío que le espera luce todavía más complicado. Del otro lado estará una Argentina que llega como una de las máximas candidatas al título y que ha confirmado su poderío desde el inicio del certamen.

La Albiceleste terminó como líder del Grupo J después de conseguir tres victorias en igual número de partidos. Además, marcó ocho goles y apenas recibió uno, confirmando el equilibrio que la ha caracterizado desde la conquista del Mundial anterior.

El momento que atraviesa el conjunto sudamericano también impresiona, puesto que acumula diez victorias consecutivas, periodo en el que ha convertido 29 anotaciones y ha mantenido su portería imbatida en ocho ocasiones.

La apuesta de llevar el duelo al límite

Aun así, la Albiceleste no deberá confiarse. La historia de los Mundiales muestra que es una de las selecciones que más partidos de prórroga ha disputado, con un total de 11, sólo por detrás de Alemania que acumula 12.

Ese precisamente es el escenario que buscará construir Cabo Verde. Los africanos intentarán llevar el encuentro al límite, apostando nuevamente por la fortaleza defensiva y la paciencia que los ha acompañado durante todo el torneo.

Además, llegan con una racha de seis partidos sin conocer la derrota, con un balance de tres victorias y tres empates que fortalece la confianza del plantel antes del compromiso más importante de su historia.

Será también la primera ocasión en que Cabo Verde y Argentina se enfrenten en un partido oficial o amistoso. Los Tiburones Azules saben que el reto es enorme, pero también que ya han demostrado ser capaces de desafiar cualquier pronóstico. Ahora buscarán escribir un nuevo capítulo que los acerque a una de las mayores sorpresas que haya visto una Copa del Mundo.

NG